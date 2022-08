L'Inter lavora al mercato per potenziare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi ma, nelle ultime ore, circolerebbero delle voci proprio sul futuro dell'allenatore. Le scelte applicate nella gara persa per 3-1 contro la Lazio hanno scatenato soprattutto i tifosi nerazzurri sui social che avrebbero fatto intendere di volere il cambio tecnico. I dirigenti, però, potrebbero chiudere delle operazioni in entrata. La priorità sarebbe il difensore ed i profili sarebbero quelli di Francesco Acerbi della Lazio, Trevoh Chalobah del Chelsea e Manuel Akanji del Borussia Dortmund.

Possibile affare tra Borussia Dortmund e Inter

Il club tedesco chiederebbe circa 20 milioni di euro per il cartellino del centrale svizzero. Cifra onerosa per l'Inter visto che il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2023. I tedeschi potrebbero però chiedere uno scambio alla pari con Robin Gosens. L'ex Atalanta, dopo l'infortunio, non sta trovando continuità ed è stato scavalcato nelle gerarchie da Federico Dimarco. Il Borussia lo vorrebbe per rinforzare la fascia sinistra visto che Raphael Guerreiro ha il contratto in scadenza nel 2023. Difficilmente i nerazzurri accetteranno la proposta perché hanno investito circa 25 milioni di euro per Gosens, che sarebbe comunque centrale nei piani tattici.

Dimarco potrebbe essere l'obiettivo di Sarri

La Lazio potrebbe cedere Luis Alberto. Il centrocampista, che ha siglato il gol del 2-1, sarebbe stato da tempo accostato al Siviglia ma la trattativa non è mai decollata. Claudio Lotito potrebbe cederlo per fare casse e potrebbe proporlo all'Inter. I nerazzurri, pero, come dimostrano gli arrivi sarebbero coperti in quel ruolo anche se il club allenato da Maurizio Sarri necessiterebbe di un terzino sinistro.

Si potrebbe dunque pensare ad uno scambio con Federico Dimarco che avrebbe le caratteristiche per il 4-3-3 di Maurizio Sarri e che sarebbe stimato circa 30 milioni di euro. L'operazione appare molto complicata perché i nerazzurri lo ritengono centrale per il progetto, mentre la Lazio vorrebbe monetizzare dalla cessione di Luis Alberto.

Inzaghi nel mirino dei tifosi dell'Inter

La sconfitta contro la Lazio non ha risparmiato critiche a Simone Inzaghi, ritenuto il principale indiziato per la disfatta contro Immobile e compagni. Il modo in cui ha gestito i cambi ha scatenato il web. Molti profili Twitter hanno evidenziato il loro disappunto sulle scelte dell'allenatore dell'Inter. "Inzaghi Out e Stankovic in", e ancora "Andrebbero bene anche Cambiasso, Stankovic o Thiago Motta”. "Resterà perché non ci sono soldi per cambiarlo...rassegniamoci". Recitano molti commenti di tifosi che vorrebbero il cambio della guardia.