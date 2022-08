L'Inter lavora per potenziare la rosa di Simone Inzaghi. L'idea primaria sarebbe quella di ingaggiare un difensore per sostituire Andrea Ranocchia. La società presieduta dagli Zhang si starebbe avvicinando a Francesco Acerbi della Lazio dopo che il Milan avrebbe messo al freccia per Trevoh Chalobah del Chelsea. Il Paris Saint Germain, dopo le difficoltà che si sono create per Milan Skriniar, penserebbe a Stefan De Vrij. In questa sessione finale di mercato, inoltre, Cristiano Ronaldo potrebbe ritornare in Serie A per approdare al Napoli.

Il Milan potrebbe vincere la sfida per Chalobah

Il Milan avrebbe messo la freccia per Chalobah del Chelsea e sarebbe pronto a soddisfare le pretese dei Blues che chiederebbero un prestito oneroso da circa 3 milioni di euro più il diritto di riscatto. I nerazzurri avrebbero mollato la presa perché preferirebbero un prestito secco. Sarebbe dunque molto più percorribile la pista che porta al difensore della Lazio, Acerbi, che avrebbe già dato il suo gradimento al trasferimento alla Pinetina.

Intanto l'Inter potrebbe concludere un'operazione in "sinergia" con lo Spezia che riguarderebbe Jean Onana del Bordeaux. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2026 ma potrebbe essere ingaggiato dai liguri, club dove giocherebbe con continuità prima di trasferirsi successivamente in nerazzurro.

Il direttore sportivo Pecini sarebbe infatti da tempo in contatto con Piero Ausilio. Il centrocampista avrebbe una valutazione di circa 6 milioni di euro.

Il Psg potrebbe pensare a De Vrij

Il Paris Saint Germain potrebbe accelerare i contatti con l'Inter per Stefan De Vrij. L'olandese potrebbe essere la nuova idea per la difesa dei transalpini che nelle settimane precedenti avrebbe rilanciato, senza successo, per Milan Skriniar.

L'olandese ha il contratto in scadenza nel 2023 ed i francesi potrebbero offrire sul piatto circa 10 milioni di euro. Difficilmente, però, i nerazzurri accetteranno di cedere un profilo centrale per il 3-5-2 di Simone Inzaghi a stagione iniziata.

Lo United punta Osimhen per l'attacco

Cristiano Ronaldo potrebbe approdare al Napoli.

La trattativa starebbe prendendo piede perché il Manchester United vorrebbe proporre il cartellino del portoghese più 120 milioni di euro per l'attaccante Victor Osimhen. I Red Devils sarebbero poi disposti a pagare il 75% dell'oneroso stipendio che percepisce l'ex Juventus proprio perché non centrale nei piani di Ten Hag. L'attaccante vorrebbe la cessione perché il club inglese non disputerà la Champions League durante questa stagione. Il Napoli potrebbe aprire perché ha già in rosa attaccanti come Raspadori e Simeone.