In questi ultimi giorni di mercato, la Juventus lavorerà per completare la sua rosa. L'ultimo colpo di mercato dei bianconeri dovrebbe essere Leandro Paredes. Il giocatore argentino sembra essere molto vicino alla Juventus e come ha rivelato Gianluca Di Marzio si sentirebbe già un calciatore della Vecchia Signora. Dunque, Paredes dovrebbe essere a Torino dopo il weekend. Nel frattempo, oggi 27 agosto, sarà a disposizione del Paris Saint - Germain visto che è stato convocato da Galtier.

La Juventus cerca altri rinforzi

La Juventus, in queste ore, sarebbe al lavoro per rinforzare ancora la sua rosa ma potrebbe esserci ancora qualche cessione.

Infatti, resta da capire quale sarà il futuro di giovani come Nicolò Rovella e Nicolò Fagioli. Quest'ultimo sembra essere in procinto di lasciare la Juventus per trovare maggiore spazio altrove. Fagioli sarà girato in prestito a qualche squadra. Le pretendenti saranno Empoli, Cremonese e Sampdoria. Mentre su Rovella ci sarebbe il Monza. Ma la sua partenza non sarebbe così certa. Infatti, nel match contro la Roma, il numero 13 juventino potrebbe essere titolare. Per questo motivo non è così certo che Massimiliano Allegri voglia privarsi di lui. Dei giovani in rosa quello che sembra certo della permanenza è Fabio Miretti. Con l'eventuale arrivo di Leandro Paredes, la Juventus completerebbe il reparto e darebbe maggiore qualità.

Adesso non resta che attendere di capire il giorno esatto in cui l'argentino dovrebbe arrivare a Torino. Inoltre, in caso di passaggio alla Juventus, Paredes ritroverebbe quasi subito il Paris Saint - Germain nel girone di Champions League. Infatti, la Juventus e il PSG si incontreranno il 6 settembre a Parigi. La speranza dei bianconeri sarà quella di avere la squadra più forte possibile per affrontare questa gara.

La Juventus potrebbe cercare anche un terzino sinistro

La Juventus potrebbe anche cercare un terzino sinistro. I bianconeri sarebbero intenzionati, nel caso a trovare, un'occasione di mercato. I nomi accostati alla Juventus sarebbero quelli di Renan Lodi e Juan Bernat. Il primo, però, piacerebbe anche al Nottingham. Ma resta da capire se l'Atletico Madrid aprirà alla possibilità di cederlo in prestito.

In ogni caso la Juventus resta sempre vigile sul mercato al netto delle entrate e delle uscite. La campagna trasferimenti dei bianconeri si avvia alla chiusura e l'ultimo colpo dovrebbe essere Leandro Paredes ma le sorprese possono sempre essere dietro l'angolo. Anche se le scelte della Juventus sembrano ormai delineate e con l'argentino si dovrebbero hiudere gli ingressi nella rosa juventina.