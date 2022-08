La sessione estiva di Calciomercato entra nel vivo a meno di un mese dal termine e, soprattutto, a meno di una settimana dell'inizio del campionato italiano. Fra i club che potrebbero ancora fare qualcosa sia in entrata che in uscita ci sono l'Inter e la Fiorentina. I nerazzurri dovranno soprattutto respingere l'assalto ai propri pezzi pregiati e tra questi c'è sicuramente Lautaro Martinez. Sull'attaccante argentino avrebbe messo gli occhi il Manchester United, pronto a fare un tentativo qualora dovesse andare via Cristiano Ronaldo, visto che sembra esserci una carenza al centro dell'attacco.

I viola, invece, sono sempre alla ricerca di un centrocampista di qualità per alzare il livello del reparto. Si è parlato a lungo di Giovanni Lo Celso, ma il sogno del club di Rocco Commisso sarebbe un altro. Risponde al nome di Luis Alberto, che potrebbe riprendere quota nei prossimi giorni visto che Siviglia e Lazio non hanno ancora trovato un accordo.

Manchester United su Lautaro Martinez

Uno dei big più chiacchierati sul mercato negli ultimi anni in casa Inter è stato sicuramente Lautaro Martinez. Il "Toro" piaceva soprattutto a Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid, ma la società nerazzurra ha sempre rispedito al mittente le offerte arrivate in sede. Questa estate sin dall'inizio il giocatore si è tolto dal mercato, sottolineando come stia bene a Milano, soprattutto dopo il rinnovo di contratto che lo ha portato ad essere il giocatore più pagato in rosa, insieme a Marcelo Brozovic.

Nonostante ciò, il Manchester United sarebbe pronto a fare un tentativo per l'attaccante argentino, soprattutto se dovesse concretizzarsi l'addio di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è in rotta con l'ambiente e proprio come successo l'anno scorso con la Juventus, potrebbe andare via negli ultimi giorni. I Red Devils non vogliono farsi trovare impreparati e faranno un tentativo per Lautaro, mettendo sul piatto una cifra superiore ai 50 milioni di euro più il cartellino di Martial.

Basterà? Difficile, visto che l'Inter valuta il "Toro" almeno 100 milioni di euro e difficilmente farà sconti considerandolo praticamente incedibile, come Marcelo Brozovic.

Fiorentina su Luis Alberto

La Fiorentina è alla ricerca di un innesto di qualità in mezzo al campo. I viola seguono Giovanni Lo Celso, ma non avrebbero perso di vista il sogno Luis Alberto.

Lo spagnolo sembrava destinato al Siviglia ma l'accordo con la Lazio non è stato ancora trovato e per questo motivo il club di Rocco Commisso è pronto ad inserirsi. I viola potrebbero mettere sul piatto una cifra vicina ai 10 milioni di euro più il cartellino di uno tra Duncan e Zurkowski, anche se Italiano non vorrebbe privarsi di quest'ultimo.