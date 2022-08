La Juventus è attesa da settimane importanti per il mercato. Un lavoro impegnativo per la società bianconera, che a breve potrebbe annunciare la partenza di Adrien Rabiot. Il francese è vicino al Manchester United, dovrebbe garantire circa 20 milioni di euro. Si valutano offerte per Arthur Melo, Fagioli invece è vicino al prolungamento di contratto. Se dovessero essere ceduti Rabiot e Arthur Melo oltre a Rovella (vicino al Monza in prestito), la Juventus potrebbe acquistare due centrocampisti, uno bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala d'inserimento.

Con i soldi di Rabiot la Juventus potrebbe acquistare Leandro Paredes, l'argentino è una riserva nel Paris Saint Germain, lo dimostra anche l'interesse concreto dei francesi per Fabian Ruiz del Napoli. Si lavora anche all'acquisto di una mezzala d'inserimento, il preferito sarebbe Sergej Milinkovic-Savic ma la valutazione di mercato stabilita dalla Lazio, circa 60 milioni di euro, non agevola il suo trasferimento a Torino. Per questo la Juventus starebbe lavorando ad un altro nome, quello di Davide Frattesi, valutato circa 30 milioni di euro ma che potrebbe trasferirsi nella società bianconera con una modalità di pagamento agevolata in diverse stagioni.

La Juventus potrebbe acquistare Paredes e Frattesi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare non solo Leandro Paredes ma anche Davide Frattesi. La società bianconera potrebbe rinforzare il centrocampo con due giocatori soprattutto se fossero confermate le cessioni di Adrien Rabiot (al Manchester United), Arthur Melo (Valencia) e Rovella (in prestito al Monza).

Per l'argentino si sarebbe già raggiunta l'intesa con il Paris Saint Germain a circa 20 milioni di euro, costa circa 30 milioni di euro Davide Frattesi ma il Sassuolo sarebbe pronto a concedere un pagamento in diverse stagioni come è già successo per Manuel Locatelli lo scorso Calciomercato estivo. Di certo Frattesi migliorerebbe il centrocampo della Juventus soprattutto negli inserimenti, il 23enne la scorsa stagione ha dimostrato di saper segnare diversi gol con prestazioni importanti a tal punto di diventare parte integrante della nazionale italiana.

Il possibile mercato della Juventus

Due centrocampisti importanti che però non bastano per migliorare una rosa che ha bisogno di rinforzi anche nel settore avanzato, senza contare le problematiche riscontrate nel ruolo di terzino sinistro, dove Alex Sandro sembra lontano parente di quello ammirato nelle prime due stagioni in bianconero. Difficile la cessione del brasiliano, potrebbe partire Pellegrini. Per quanto riguarda gli acquisti, oltre a Kostic la Juventus potrebbe acquistare anche un'alternativa a Vlahovic.