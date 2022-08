In casa Inter si sta lavorando per questa ultima settimana di Calciomercato, in cui la priorità andrà sicuramente ad un difensore centrale che deve sostituire Andrea Ranocchia, andato via a parametro zero. Qualcosa, però, potrebbe succedere anche a centrocampo, soprattutto se dovesse andare via Roberto Gagliardini, su cui ci sarebbe l'interesse della Roma. La società nerazzurra cercherebbe, eventualmente, profili low cost e uno di questi porterebbe ad una vecchia conoscenza del calcio italiano. Si tratta di Allan Marques, attualmente in forza all'Everton ma considerato in uscita.

Il Torino sta ancora lavorando per definire la rosa a disposizione di Ivan Juric. I granata sono alla ricerca di un innesto in mezzo al campo e starebbe prendendo quota l'ipotesi del ritorno di Tommaso Pobega. Vagnati avrebbe avviato i contatti con il Milan e sarebbe pronto all'affondo decisivo, soprattutto su spinta del giocatore.

Inter, idea Allan

Non solo in difesa, l'Inter potrebbe fare qualcosa in questi ultimi giorni di calciomercato anche a centrocampo. Tutto dipende da Roberto Gagliardini visto che, se dovesse arrivare una proposta (si è parlato dell'interesse della Roma e del Monza), il giocatore potrebbe essere ceduto visto che è ai margini della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

In caso di cessione il club meneghino si sta guardando intorno e avrebbe messo nel mirino Allan Marques. Il centrocampista brasiliano conosce molto bene il campionato italiano, essendo esploso in Serie A prima con la maglia dell'Udinese e poi con quella del Napoli. All'Everton il giocatore non è mai riuscito a mostrare a pieno il proprio valore e proprio per questo tornerebbe volentieri in Italia.

Classe 1991, è finito ai margini in questa stagione e ancora non ha giocato un minuto in partite ufficiali. Proprio per questo la trattativa con i Toffees potrebbe essere in discesa per la società nerazzurra. L'Inter è pronta a mettere sul piatto 5 milioni di euro e un contratto biennale a 3,5 milioni di euro a stagione. Il fatto che sia in scadenza a giugno 2023 e fuori dai piani del tecnico Lampard potrebbe facilitarne l'addio ad una cifra così bassa.

Torino su Pobega

Il Torino vuole completare la rosa a disposizione di Ivan Juric e una delle priorità è un rinforzo a centrocampo. I granata starebbero lavorando al clamoroso ritorno di Tommaso Pobega, tornato al Milan questa estate. Tra le fila rossonere, però, il centrocampista rischia di trovare poco spazio e l'arrivo di un altro centrocampista potrebbe solo peggiorare le cose. Proprio per questo il giocatore starebbe spingendo per il ritorno all'ombra della Mole. Questa volta dovrebbe essere inseriti anche un diritto di riscatto fissato tra i 15 e i 20 milioni di euro.