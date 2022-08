La Juventus è attesa da un finale di Calciomercato estivo molto interessante. La società bianconera potrebbe rinforzare in maniera decisa acquistando almeno un centrocampista oltre a due giocatori per il settore avanzato. Si attende la definizione dell'arrivo di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain, anche se sarà importante anche alleggerire la rosa a a centrocampo. E a tal riguardo in questi giorni si è parlato soprattutto delle possibili partenze di Arthur Melo, Nicolò Fagioli e Adrien Rabiot, i primi due in prestito e il francese a titolo definitivo.

Sul brasiliano ci sarebbe l'interesse del Valencia, il classe 2001 potrebbe invece trasferirsi alla Cremonese. Per Rabiot invece attualmente si parla solo di Paris Saint Germain, dopo che il giocatore non ha trovato l'intesa economica con il Manchester United. La Juventus però potrebbe decidere di monetizzare anche lasciando partire altri centrocampisti, che rispetto ai prima menzionati potrebbero garantire una buona somma da utilizzare ad esempio per l'acquisto di Leandro Paredes. Si valutano ad esempio offerte per Denis Zakaria, lo svizzero piace al Borussia Dortmund e al Monaco. Di recente però si parla anche di un suo possibile trasferimento alla Roma. Ad alimentare questa indiscrezione di mercato anche un recente sondaggio lanciato da calciomercato.it che chiedeva agli utenti quale fosse il sostituto ideale di Wijnaldum alla Roma dopo l'infortunio subito dall'olandese.

Al primo posto è stato votato Zakaria con il 39,2% dei voti.

I tifosi votano come sostituto di Wijnaldum il centrocampista Zakaria

In un recente sondaggio lanciato da calciomercato.it è stato chiesto agli utenti quale fosse il sostituto ideale di Wijnaldum alla Roma. Il 39,2% dei votanti ha deciso per Denis Zakaria, che la Juventus potrebbe cedere in questi ultimi giorni di calciomercato estivo.

Lo svizzero ha distanziato di molti gli altri possibili rinforzi per il centrocampo della Roma, al secondo posto troviamo Naby Keita, giocatore del Liverpool, votato con il 21,6%, terzo posto per McKennie con il 19,8% e quarto con il 19,6% dei voti per il centrocampista dell'Atletico Madrid Saul. Di certo la Roma dovrà sostituire l'infortunato Wijnaldum, anche in considerazione delle recenti dichiarazioni di Mourinho.

Non è da scartare la possibilità che le due società possano trattare un altro giocatore, nonostante il recente infortunio alla spalla. Parliamo di Niccolò Zaniolo, che dovrà stare fermo circa 4 settimane.

Potrebbe definirsi uno scambio di mercato fra Juventus e Roma che riguarderebbe Zakaria e Zaniolo, con la società bianconera che aggiungerebbe circa 20 milioni di euro in soldi considerando la diversa valutazione di mercato dei due giocatori.