L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa di Simone Inzaghi e vorrebbe accelerare i contatti per rinnovare il contratto di Milan Skriniar che è stato tolto dal mercato. Dall'Inghilterra, sponda Manchester United, potrebbe invece arrivare un'offerta per Edin Dzeko. La Juventus, invece, potrebbe inserirsi nella trattativa per Manuel Akanji del Borussia Dortmund.

Skriniar potrebbe rinnovare

La società degli Zhang vorrebbe intensificare la trattativa per il rinnovo di Milan Skriniar che potrebbe accettare un'offerta da circa 7 milioni di euro all'anno fino al 2026.

Lo slovacco sarebbe stato tolto dal mercato nonostante il forte pressing del Paris Saint Germain che si sarebbe spinto a proporre circa 60 milioni di euro. Le cessioni di Cesare Casadei e di Andrea Pinamonti hanno evitato il sacrificio di un big ai dirigenti milanesi.

Possibile affare con lo United

Il Manchester United avrebbe bisogno di un attaccante visto il possibile addio di Cristiano Ronaldo. I Red Devils avrebbero messo nel mirino le prestazioni di Edin Dzeko che non sarebbe titolare nello scacchiere di Simone Inzaghi dopo l'arrivo di Romelu Lukaku. Gli inglesi potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Anthoy Martial ma la proposta non scalderebbe i nerazzurri che ritengono l'ex Roma importante perché può sostituire, soprattutto per caratteristiche tecniche e fisiche, il collega belga.

Martial sarebbe interessante ma poco congeniale al 3-5-2 dove potrebbe agire da seconda punta. Il tecnico nerazzurro, però, per quel ruolo si sarebbe già affidato a Joaquin Correa e Lautaro Martinez dando il suo consenso per la cessione di Alexis Sanchez.

Sfida Inter-Juventus per Akanji

La Juventus si potrebbe inserire nelle corsa che porterebbe a Manuel Akanji.

Il calciatore non sarebbe centrale nel progetto tecnico del Borussia Dortmund ed ha il contratto in scadenza nel 2023.I nerazzurri lo starebbero sondando da tempo per coprire la casella lasciata scoperta dalla partenza di Andrea Ranocchia ma vorrebbero imbastire una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto se lo svizzero dovesse decidere di allungare il suo rapporto con i tedeschi.

In caso di cessione immediata, il Borussia chiederebbe circa 15 milioni di euro. Cifra ritenuta eccessiva dall'Inter ma sostenibile dalla Juventus che, dopo il colpo Gleison Bremer, potrebbe decidere si soffiare ai rivali nerazzurri un altro difensore. L'Inter continuerebbe a monitorare Francesco Acerbi della Lazio e Chalobah del Chelsea. Il calciatore dei biancocelesti sarebbe un'operazione molto facile da impostare sulla base di un prestito con diritto di riscatto.