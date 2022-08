Il mercato dell'Inter potrebbe non essere ancora chiuso. Oltre all'arrivo di un difensore centrale, che sostituirà Andrea Ranocchia, andato via a parametro zero, potrebbe esserci qualcosa anche in uscita. I nerazzurri non cederanno alcun big dopo che il presidente, Steven Zhang, ha deciso di togliere Milan Skriniar dal mercato, ma non è esclusa la partenza di qualche giocatore che non ha i galloni da titolare. Tra questi ci sarebbe Edin Dzeko, che è relegato in panchina dopo il ritorno di Romelu Lukaku. Anche all'inizio della sessione estiva si parlava si un suo possibile addio ma non sono mai arrivate proposte concrete, ma negli ultimi giorni si sarebbe interessato il Manchester United, alla ricerca di rinforzi per il reparto avanzato.

La Roma è alla ricerca di rinforzi sul fronte offensivo. I giallorossi cercano centrocampisti che possano giocare sia in mezzo al campo che sulla trequarti dopo gli infortuni di Georginio Wijnaldum e Nicolò Zaniolo. Il nome finito nuovamente nel mirino è quello di Sasa Lukic, che era stato cercato già prima dell'arrivo dell'olandese.

Manchester United su Dzeko

Il Manchester United è alla ricerca di un rinforzo per l'attacco. I Red Devils devono fare i conti con la grana Cristiano Ronaldo e anche il futuro di Anthony Martial è avvolto nel mistero. Proprio per questo motivo il club inglese avrebbe fatto un sondaggio per Edin Dzeko, che all'Inter è relegato in panchina dopo il ritorno di Romelu Lukaku.

Proprio per questo motivo non è da escludere un addio del centravanti bosniaco, anche perché i nerazzurri si libererebbero di un ingaggio da quasi 6 milioni di euro netti a stagione.

L'attaccante è arrivato l'anno scorso a costo zero dalla Roma e ha disputato tutto sommato una buona stagione, mettendo a segno tredici reti in campionato e tre in Champions League.

Il Manchester United potrebbe anche offrire un piccolo indennizzo per convincere l'Inter a privarsene. Eventualmente, comunque, il club meneghino cercherà di risolvere la questione entro pochi giorni visto che poi Dzeko andrà sostituito e il nome perfetto sarebbe quello di Andrea Belotti, ancora svincolato, anche se su di lui c'è anche la Roma, che potrebbe accettare un ingaggio inferiore ai 3 milioni di euro a stagione, con ulteriore abbassamento del monte ingaggi.

Roma su Lukic

La Roma è alla ricerca di un jolly a centrocampo che possa ricoprire sia il ruolo di trequartista che quello di mediano davanti alla difesa. I capitolini, infatti, hanno perso per infortunio Wijnaldum, che tornerà in campo a gennaio, e Zaniolo, che starà fermo 3-4 settimane. Il nome che potrebbe tornare di moda è quello di Sasa Lukic, che i giallorossi avevano sondato già prima dell'approdo nella Capitale dell'olandese. Il club dei Friedkin avrebbero anche una contropartita tecnica per convincere il Toro, mettendo sul piatto Marash Kumbulla per uno scambio alla pari che farebbe contente entrambe le società.