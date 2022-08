La Juventus è al lavoro in questi ultimi giorni di Calciomercato estivo non solo per rinforzarsi anche per alleggerire la rosa. Ci sono diversi giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero e che con la loro partenza potrebbero alleggerire il monte ingaggi. Parliamo di Arthur Melo e Adrien Rabiot, oltre al fatto che potrebbero partire altri giocatori che potrebbe garantire una buona somma da investire sul mercato. Su tutti Zakaria e McKennie, seguiti da società tedesche e non solo. La società bianconera però valuta anche altre cessioni, ci sono diversi giocatori che attualmente fanno parte della Juventus under 23 e che potrebbero lasciare a titolo definitivo la società bianconera.

Fra questi spiccano i nomi di Rafia ma anche quello di Marco Pjaca, che è ritornato dopo il prestito della scorsa stagione al Genoa. Il centrocampista croato non è riuscito ad incidere in queste stagioni alla Juventus anche a causa di diversi infortuni importanti, il futuro professionale del giocatore sembra essere lontano da Torino. D'altronde ha un contratto in scadenza a giugno 2023 che la società bianconera difficilmente rinnoverà. La conferma arriva dalle ultime indiscrezioni di mercato che parlano di un possibile trasferimento del giocatore alla Dinamo Zagabria. La società croata sarebbe pronta ad investire sull'ingaggio del centrocampista anche perché ha recentemente ottenuto la qualificazione alla Champions League.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Marco Pjaca sarebbe vicino al trasferimento a titolo definitivo alla Dinamo Zagabria. La qualificazione alla Champions League della società croata agevolerebbe l'acquisto del giocatore della Juventus, che potrebbe lasciarlo partire anche a parametro zero.

La Dinamo Zagabria dovrebbe sostenere solo l'ingaggio di Pjaca, che guadagna circa 2 milioni di euro netti a stagione. L'esperienza professionale del giocatore alla Juventus è stata condizionata da tanti infortuni e non è riuscito ad imporsi dopo l'ottimo mondiale disputato in Russia nel 2016 con la nazionale della Croazia.

Sarebbe un ritorno quello alla Dinamo Zagabria, dove ha disputato 91 match segnando 28 gol e fornendo 13 assist decisivi ai suoi compagni. In Italia invece ha giocato nella Fiorentina, nel Torino e nel Genoa, oltre alla Juventus, dove ha giocato appena 21 match segnando 1 gol.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe definire anche altre cessioni, a tal riguardo si lavora a quella di Nicolò Fagioli, che piace alla Cremonese, al Monza, all'Empoli e alla Sampdoria. Anche Rovella potrebbe valutare un prestito, soprattutto se dovesse arrivare il giocatore Leandro Paredes. Ci sarebbe molta abbondanza a centrocampo per la società bianconera.