La Juventus è al lavoro per definire le ultime trattative di mercato. Il club torinese potrebbe tesserare altri due giocatori, dopo il recente arrivo di Milik. Si attende la definizione dell'acquisto di Leandro Paredes, in prestito dal Psg con riscatto a circa 15 milioni di euro. Oltre all'argentino potrebbe arrivare anche un terzino sinistro, in particolare piacerebbe Renan Lodi, che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid per circa 20 milioni di euro.

Ma la società bianconera sta lavorando anche alle cessioni. Saltata quella di Rabiot al Manchester United, la Juve potrebbe cercare di cedere in prestito Arthur Melo negli ultimi giorni di mercato, anche in prestito.

Si parla sempre di Valencia anche se la società spagnola difficilmente spenderà la metà dell'ingaggio del brasiliano.

Più facili sembrano le cessioni in prestito di Rovella e Fagioli, il primo pare vicino al Monza, il secondo invece piace a Cremonese, Empoli e Sampdoria. Non dovrebbe partire Denis Zakaria, nonostante alcune recenti indiscrezioni che alludevano a una possibile offerta della Roma per il centrocampista. Il giocatore classe 1996 sarà molto importante per la Juventus in attesa del recupero di Paul Pogba previsto per metà settembre.

Zakaria dovrebbe rimanere alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Denis Zakaria dovrebbe rimanere alla Juventus. Nonostante si sia parlato di una sua possibile cessione in questi giorni, alla fine la società bianconera potrebbe confermarlo.

Diverse società erano interessate al giocatore, da alcuni club tedeschi fino ai francesi del Monaco e alla Roma. I bianconeri avrebbero considerato una partenza solo in caso di offerta di almeno 20 milioni di euro. Alla fine però sarà utile ad Allegri, considerando anche che Pogba dovrebbe rientrare attorno a metà settembre.

In questo mese la Juventus giocherà ogni tre giorni e saranno importanti tutti gli elementi della rosa.

A partire nei prossimi giorni dovrebbero essere invece i giovani Rovella e Fagioli (entrambi in prestito), il club torinese lavora anche alla cessione in prestito di Arthur Melo.

Quindi i centrocampisti della Juventus per la stagione 2022-2023 dovrebbero essere quindi Locatelli, Miretti, Pogba, Rabiot, Zakaria oltre a Paredes. L'argentino del Psg sarebbe vicino al trasferimento alla società bianconera in prestito con riscatto fissato a circa 15 milioni di euro.