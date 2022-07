Prima cedere, poi rinforzarsi. La strategia di mercato della Juventus in queste settimane potrebbe essere questa, considerando che ci sono almeno cinque giocatori che potrebbero lasciare Torino. Su tutti Alex Sandro, Daniele Rugani, Aaron Ramsey, Arthur Melo e Niccolò Rovella. A questi bisogna aggiungere anche Adrien Rabiot, che piace molto ad Allegri ma ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Si parla di un interesse del Lione per il centrocampista francese.

La Juventus se dovesse concretizzare tutte le cessioni potrebbe ricavare almeno 80 milioni di euro, somma che potrebbe essere utilizzata per l'acquisto di Milinkovic-Savic. In scadenza di contratto a giugno 2024 il centrocampista serbo potrebbe fare una nuova esperienza professionale dopo diverse stagioni nella società laziale.

La Lazio lo valuta almeno 80 milioni di euro ed il giocatore gradirebbe un'eventuale esperienza professionale nella società bianconera.

Milinkovic Savic piace alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe definire diverse cessioni durante il Calciomercato per agevolare un rinforzo importante a centrocampo. A tal riguardo se dovessero partire i vari Rovella, Arthur Melo, Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, la società bianconera potrebbe ricavare almeno 80 milioni di euro, oltre a risparmiare molto sul monte ingaggi. Cessioni che agevolerebbero l'arrivo di Sergej Milinkovic-Savic, che dopo diverse stagioni alla Lazio è pronto ad una nuova esperienza professionale. Lotito vorrebbe non cederlo ma molto dipenderà dalla volontà del giocatore, anche perché in scadenza di contratto a giugno 2024.

Se decidesse di non prolungare la sua intesa contrattuale fra un anno la sua valutazione di mercato sarebbe minore rispetto agli 80 milioni di euro che potrebbe garantire in questo calciomercato estivo. Per questo non è da scartare la possibilità arrivi alla Juventus in queste settimane. Di certo il possibile acquisto di Milinkovic-Savic porterebbe fisicità, qualità e gol al centrocampo bianconero.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche il settore avanzato con un supporto a Dusan Vlahovic, ma anche con l'acquisto di un'alternativa al titolare bianconero. A tal riguardo sono due i nomi seguiti dalla società bianconera, si va da Niccolò Zaniolo della Roma, che ha un prezzo di mercato di almeno 40 milioni di euro più bonus, e Alvaro Morata.

Lo spagnolo potrebbe lasciare l'Atletico Madrid in prestito con riscatto in diverse stagioni. Secondo le ultime notizie di mercato lo spagnolo potrebbe lasciare l'Atletico, anche perché quest'ultima starebbe valutando come sostituto l'acquisto di Cristiano Ronaldo.