L'Inter lavora per potenziare la rosa di Simone Inzaghi. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Monza si sarebbe interessato nuovamente a Roberto Gagliardini per irrobustire il centrocampo di Giovanni Stroppa. In entrata, dopo aver perso Gleison Bremer, i nerazzurri potrebbero puntare su Francesco Acerbi che sarebbe in uscita dalla Lazio. Il club presieduto da Claudio Lotito, inoltre, avrebbe pensato di mettere sul mercato Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto.

Il Monza segue Gagliardini, l'Inter Acerbi

La società presieduta dagli Zhang potrebbe cedere Gagliardini al Monza.

Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2023 e una valutazione di circa 10 milioni di euro. L'amministratore delegato dei brianzoli, Adriano Galliani, potrebbe offrire al ragazzo un contratto triennale da circa 2 milioni netti a stagione. Attualmente il calciatore percepisce circa 1,5 milioni di euro più bonus. i dirigenti interisti aprirebbero alla cessione per evitare di perderlo a parametro zero nel prossimo anno. L'Inter, inoltre, sarebbe interessata alle prestazioni di Francesco Acerbi. Il calciatore della Lazio sarebbe fuori dal progetto di Maurizio Sarri e vorrebbe intraprendere una nuova avventura. L'ex Sassuolo approderebbe subito alla Pinetina dove troverebbe Simone Inzaghi che lo collocherebbe come centrale al posto di Stefan De Vrij o come centrale di sinistra dove gioca attualmente Alessandro Bastoni.

La trattativa potrebbe prevedere un prestito secco. Acerbi ha un contratto fino al 2025 ma interesserebbe anche al Milan di Stefano Pioli. L'Inter, qualora dovesse rimanere Milan Skriniar, necessita di un difensore per occupare la casella lasciata vacante da Andrea Ranocchia, trasferitosi nel Monza di Berlusconi.

La Lazio di Lotito punta i fari su Zielinski e Ilic

La Lazio sarebbe disposta a cedere Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto per far cassa. I due non sarebbero imprescindibili per Maurizio Sarri, che avrebbe già i nomi per rimpiazzarli. Si tratterebbe di Ilic del Verona e di Piotr Zielinski del Napoli. Il primo avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro mentre il centrocampista di Spalletti sarebbe valutato circa 30 milioni di euro.

Zielinski avrebbe dunque l'opportunità di ritrovare l'allenatore con il quale ha condiviso l'esperienza all'Empoli e, successivamente, al Napoli. Sarebbero delle mezzali molto congeniali al 4-3-3 del tecnico toscano. Milinkovic-Savic interesserebbe a Manchester United e Paris Saint Germain mentre Luis Alberto sarebbe da molto tempo nel mirino del Siviglia. La valutazione complessiva per entrambi sarebbe di ci circa 80-90 milioni di euro.