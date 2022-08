La Juventus, dopo l'infortunio che ha colpito Angel Di Maria, potrebbe accelerare per l'acquisto di un attaccante ed oltre al profilo di Memphis Depay, la squadra bianconera non starebbe mollando Marko Arnautovic del Bologna. Nel frattempo, lo United potrebbe abbandonare la pista Rabiot per concentrarsi su Casemiro.

Calciomercato Juventus, per l'attacco Depay in pole ma Arnautovic piacerebbe

La Juventus vorrebbe aumentare il proprio arsenale offensivo per dare maggiori opzioni a Massimiliano Allegri, specie dopo l'infortunio che ha colpito Angel Di Maria e che potrebbe tenerlo fuori dai campi di gioco per almeno un mese.

Il nome principalmente accostato ai bianconeri risulterebbe essere quello di Memphis Depay, attaccante olandese di proprietà del Barcellona con il quale lo stesso starebbe discutendo per rescindere anticipatamente il contratto e liberarsi a parametro zero per andare alla Juve. Qualora questa serie di incastri dovesse bloccarsi, la Vecchia Signora avrebbe diverse alternative da puntare e la preferita, secondo le indiscrezioni odierne, resterebbe quella di Marko Arnautovic. Il centravanti del Bologna, andato già a segno la scorsa domenica contro la Lazio, godrebbe del benestare di Massimiliano Allegri, che lo schiererebbe al fianco di Dusan Vlahovic in un tandem offensivo tutto tecnica e muscoli.

Il calciatore classe '89, avrebbe già espresso il suo desiderio di trasferirsi in un grande club. Volontà, però, che cozzerebbe con le scelte della società emiliana che, nel recente passato, ha etichettato Arnautovic come un elemento imprescindibile negli schemi di Sinisa Mihajlovic.

Il Manchester United pensa a Casemiro del Real Madrid, si potrebbe raffreddare la pista per Rabiot

Il Manchester United sta cercando un centrocampista da acquisire e, secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, alcuni dirigenti della compagine inglese si troverebbero in queste ore a Madrid per trattare con il Real per il profilo di Casemiro.

Il calciatore brasiliano, ritenuto un perno importante della mediana da Carlo Ancelotti, verrebbe valutato circa 40 milioni di euro da Florentino Perez e se dovesse davvero cambiare casacca, divenendo un nuovo giocatore dei "Red Devils", potrebbe complicare, di rimando, i piani in casa Juventus. Già, perché i bianconeri conterebbero di monetizzare con la cessione di Adrien Rabiot proprio allo United, per poi lanciare l'assalto a Leandro Paredes, ma se la formazione britannica dovesse improvvisamente cambiare obiettivi, allora anche Cherubini potrebbe dover rinunciare all'acquisto del regista attualmente in forza al PSG.