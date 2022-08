La Juventus, in questi giorni, starebbe lavorando per arrivare ad altri giocatori che possano rinforzare la rosa. I nomi che in questo momento sembrano essere più caldi sarebbero quelli di Memphis Depay e Leandro Paredes. Ma Luca Momblano, nel corso di una diretta Juventibus, ha parlato anche del futuro di Milinkovic-Savic e dell'interesse della Juventus per il centrocampista serbo: "Sappiamo tutti che la valutazione che fa la Lazio è ritenuta non esagerata, di più. A Roma qualche fonte di sponda laziale di un certo rilievo ritiene che negli ultimi dieci giorni di mercato possa esserci un nuovo assalto della Juve.

Sono abbastanza preoccupati".

Le novità su Paredes

La Juventus, nei prossimi giorni, proverà a chiudere le operazioni che portano a Leandro Paredes e Memphis Depay. Ma gli ultimi giorni di mercato potrebbero anche riservare qualche sorpresa. Uno dei nomi accostati ai bianconeri è quello di Milinkovic-Savic. Luca Momblano, in una diretta su Juventibus, ha fatto un ragionamento proprio sul futuro del centrocampista serbo: "Però secondo me non è tanto Paredes che chiude a Milinkovic-Savic ma è quante risorsine ancora siamo capaci di tirare fuori. Questo è sempre un grande enigma, perché le risorse devono essere risorse reali. Cioè, l'uscita di Rabiot deve darci un certo tipo di guizzo e probabilmente bisognerebbe trovarne altre.

Io sto lavorando su questo, cioè se oltre Rabiot c'è qualcos'altro che oggi non abbiamo nei radar che possa produrre soldi per la Juventus. Esce altro oltre Rabiot? Al momento non abbiamo questo secondo segnale, se lo avremo potremo parlare di due vertici di un triangolo che al momento non ci sono. Mentre su Paredes, le condizioni a cui voleva arrivare l'entourage si sono materializzate perché il Paris Saint Germain non chiede l'obbligo, cioè una cessione che va subito a carico del bilancio della Juve".

Infine, il giornalista ed esperto di mercato ha parlato anche di alcune offerte che sarebbero arrivate, in questi giorni, a Paredes: "Ho saputo con certezza che Paredes ha avuto due offerte, una dalla Premier e una dalla Liga e non le ha neanche ascoltate. Quindi vuol dire che tutti i lavori e anche la sua decisione sul portare a fondo questa situazione con la Juve sia concreta, poi vediamo cosa succede nei prossimi tre o quattro giorni.

Io sono dell'opinione che si farà più in fretta per Depay".

Le ultime su Zaniolo

In queste ore, in ottica Juventus è tornata prepotentemente il nome di Nicolò Zaniolo. Luca Momblano ha dato alcuni aggiornamenti anche sul centrocampista classe 99: "La Roma si è seduta quattro volte al tavolo con la Juve. L'invito alla trattativa era da parte loro, poi sono cambiate le cose nel frattempo, probabilmente anche la questione ambientale. Zaniolo, ripeto, le percentuali erano all'86,44% e restano uguali in termini di fattibilità. Il giocatore resta fermo ad un patto fatto con la Juventus attraverso il lavoro di Vigorelli. Juve e Roma sono passate dall'accarezzarsi alle scaramucce. La Roma non ha mantenuto esattamente i patti iniziali per aprire la trattativa".