Uno dei nomi più chiacchierati sul mercato in queste settimane è sicuramente quello di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese soltanto lo scorso anno ha fatto di tutto per lasciare la Juventus e accasarsi al Manchester United, cosa successa proprio negli ultimi giorni di mercato. A distanza di un anno, però, la scelta non sembrerebbe essere stata quella giusta visto che il giocatore vuole già lasciare i Red Devils, ma anche il club qualche riflessione la starà facendo visto che è rimasto fuori dalla Champions League al termine di un'annata negativa.

Da capire ancora quale sarà il futuro di CR7, con tanti club accostati a lui, anche in Italia. Tra questi ci sarebbero anche le due big milanesi, Inter e Milan, a cui sarebbe stato offerto dall'agente di Ronaldo, Jorge Mendes.

La risposta del Milan

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il Manchester United a distanza di un solo anno dal suo ritorno ai Red Devils. L'anno scorso, infatti, il fuoriclasse portoghese ha fatto di tutto per lasciare la Juventus e sembrava destinato al Manchester City, ma in extremis il suo vecchio club ha avuto la meglio. Dal punto di vista finalizzativo la stagione non è stata neanche tanto negativa, con diciotto gol messi a segno in trenta partite di Premier League e sei reti realizzate in sette presenze in Champions League.

Per lo United, però, l'annata è stata sicuramente negativa, visto che il club è rimasto fuori dalla Champions League. Proprio per questo il nuovo allenatore, Ten Hag, ha dato il benestare per l'addio di CR7. Il suo agente lo ha proposto in giro per l'Europa ma la problematica non è stata ancora risolta. Tra i club a cui è stato offerto ci sarebbe anche il Milan, che prima del suo arrivo alla Juventus aveva fatto un tentativo quando ancora c'erano Mirabelli e Fassone.

La risposta di Paolo Maldini è stata chiara: no secco in quanto non si può sostenere un ingaggio da 24 milioni di euro netti a stagione, anche se ci fosse stato il Decreto Crescita che lo avrebbe fatto pesare per 30 milioni in tutto. L'unico modo per poterlo riprendere in considerazione è che il giocatore accetti di dimezzarsi lo stipendio, cosa che al momento non sembra contemplata.

La risposta dell'Inter

Cristiano Ronaldo è stato offerto dall'agente anche all'Inter in questi giorni ma la risposta di Ausilio e Marotta è stata identica a quella di Maldini, no secco. Troppo alti i costi dell'operazione, anche se il Manchester United dicesse di si a lasciarlo partire a costo zero. Per la fumata bianca il portoghese dovrebbe dimezzarsi lo stipendio e dovrebbe anche uscire uno tra Joaquin Correa e Edin Dzeko, stessa problematica che ha bloccato l'affare Paulo Dybala.