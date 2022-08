La Juventus starebbe studiando diverse soluzioni per acquisire Leandro Paredes: una di queste potrebbe essere la cessione di Denis Zakaria al Monaco.

Nel frattempo, Allegri ha parlato in conferenza stampa, commentando il tema dei tanti infortuni che hanno colpito i bianconeri e svelando che Rabiot partirà titolare con la Sampdoria.

Calciomercato Juventus, urge una cessione per arrivare a Leandro Paredes: potrebbe partire Denis Zakaria

La Juventus, pur di far approdare Leandro Paredes in bianconero, starebbe mettendo sul mercato vari centrocampisti presenti in rosa: è toccato prima ad Arthur Melo, che ha sfiorato il Valencia di Gennaro Gattuso, poi ad Adrien Rabiot, che è andato vicino al Manchester United, e ora potrebbe essere il turno di Denis Zakaria.

Il mediano svizzero, nonostante sia l'ultimo arrivato in ordine cronologico alla Vecchia Signora, potrebbe essere ceduto per fare spazio al regista argentino: la società che avrebbe mostrato dell'interesse nei suoi confronti, risulterebbe essere il Monaco.

Secondo alcune indiscrezioni i contatti tra le due società per il calciatore elvetico sarebbero già iniziati, con i bianconeri che vorrebbero fare cassa per poi lanciare l'assalto a Paredes. Il PSG, per quest'ultimo, non cambierebbe le proprie strategie, chiedendone la cessione a titolo definitivo per una somma vicina ai 20 milioni di euro.

Allegri lancia Rabiot contro la Sampdoria: 'Giocherà, gli infortuni? Se esce una spalla a McKennie non è certo colpa mia'

Nel frattempo la Juventus, lunedì 22 agosto, dovrà affrontare a Marassi la Sampdoria di Marco Giampaolo. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri, nella canonica conferenza stampa della vigilia tenutasi questa mattina, ha parlato di diversi argomenti, tra cui Adrien Rabiot.

Il centrocampista, dopo il suo mancato approdo al Manchester United, secondo il tecnico toscano, giocherà da titolare contro i doriani. Ecco le sue parole inerenti il francese: "Domani gioca. Io l'ho sempre considerato un giocatore della Juventus. Poi ci sono altre società che chiedono le disponibilità dei vari calciatori, ma il mercato è così".

Allegri ha poi toccato un altro argomento piuttosto caldo in queste giornate alla Continassa, quello degli infortuni: "Di Maria ha avuto un problema all’adduttore e starà fermo una settimana o dieci giorni. Al menisco di Pogba non posso farci nulla; se a McKennie, durante una esercitazione, esce una spalla, non è certo per colpa mia".