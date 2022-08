In queste ore la Juventus è molto attiva sul mercato e sta sondando diverse piste. Una di queste porterebbe a Memphis Depay. Il giocatore olandese potrebbe essere un'ottima opportunità di mercato.

Di questa ipotesi ha parlato anche il giornalista ed esperto di mercato Romeo Agresti sul proprio canale YouTube: "Credo che però Depay stia davvero spingendo per cambiare aria e stia cercando tramite il suo entourage e i suoi avvocati di ottenere il cartellino per poi trasferirsi in un'altra piazza. Al momento, in questo 10 agosto, vi posso dire che dalle verifiche effettuate la Juventus è in pole.

Ribadisco soprattutto al 10 agosto dire che è in pole non significa sfociare poi inevitabilmente nella stretta di mano e nell'accordo. Però significa che, se evidentemente circola il nome di Depay, parliamo di una pista vera".

Depay piacerebbe alla Juventus

Memphis Depay potrebbe essere uno dei prossimi acquisti della Juventus. L'olandese rappresenterebbe una buona opportunità di mercato anche perché starebbe cercando di liberarsi a costo zero dal Barcellona.

Della situazione di Depay ha parlato anche Romeo Agresti: "Con prudenza, dobbiamo farlo perché il Barcellona mi sembra un po' un caos. Con prudenza pensando anche al calciatore stesso, che deve prendere la migliore decisione possibile per rilanciarsi, ma se si parla di Juve, si tratta di un club che evidentemente che nella testa di Depay è vivo da parecchio tempo.

Perché a gennaio - ve lo ricorderete - ho parlato di un Barcellona che aveva offerto Depay alla Juve. Questa volta l'opportunità è un po' più concreta, se il giocatore dovesse svincolarsi, e, questa mi sembra possa essere la conditio sine qua non, o al massimo un indennizzo da riconoscere al Barcellona per liberarlo. Comunque a livello di cartellino spendere pochissimo o niente.

Mi sembra che questa possa diventare davvero una traccia concreta. Di sicuro anche nella giornata di ieri 9 agosto i contatti non sono mancati".

Rabiot sarebbe in uscita

In queste ore, la Juventus non si starebbe occupando solo del mercato in entrata ma anche di quello in uscita. Infatti, il Manchester United sarebbe interessato ad Adrien Rabiot.

Il francese piacerebbe ai Red Devils, ma gli inglesi dovranno convincerlo ad accettare la loro proposta, in particolare visto che non disputano la Champions League.

Del futuro di Rabiot ha parlato anche Romeo Agresti: "Vediamo se il Manchester United riuscirà a ottenere il sì di Rabiot e sarebbe molto importante per la Juve per virare su altri obiettivi. In primis Leandro Paredes in uscita dal Paris Saint Germain, che resterà in cima nel borsino dei centrocampisti della Juventus. Perché prendere Paredes significherebbe avere un play e probabilmente spostare nel suo ruolo originale Manuel Locatelli, che come mezzala mancina ha fornito prestazioni interessanti".