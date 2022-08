La Juventus è tornata in Italia dopo le tre amichevoli estive disputate negli Stati Uniti. Diversi eventi importanti per i bianconeri fra calcio giocato e marketing, che sono serviti ad aumentare la notorietà del brand. Spunti interessanti anche dai giocatori, in particolar modo dai nuovi acquisti Angel Di Maria e Bremer. Si è infortunato Pogba e non è da scartare la possibilità che possano arrivare altri due rinforzi per la difesa. Quello che sembra certo è l'acquisto di un vice Vlahovic, un giocatore che possa sostituirlo ma che allo stesso tempo sappia supportarlo.

Si è parlato di Alvaro Morata e Roberto Firmino, giocatori che difficilmente arriveranno per la valutazione di mercato stabilita dalle rispettive società, l'Atletico Madrid e il Liverpool.

Nelle ultime ore dalla Spagna si parla di un interesse concreto per Memphis Depay: l'olandese preferirebbe rimanere al Barcellona ma i recenti arrivi di Lewandowski e Raphinha non agevolano la titolarità del classe 1994. Di conseguenza una sua partenza è una possibilità concreta, anche in considerazione del fatto che è in scadenza di contratto a giugno 2023. Depay ha un ingaggio sostenibile per la Juventus, circa 5-6 milioni di euro a stagione. Valutato circa 20 milioni di euro, la società bianconera non vorrebbe spendere più di 15 milioni di euro.

Possibile offerta da 15 milioni di euro per Depay

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe offrire 15 milioni di euro al Barcellona per Memphis Depay. L'olandese è in scadenza di contratto a giugno 2023 e sarebbe un rinforzo gradito. Può giocare punta centrale ma anche a supporto della stessa, un giocatore che è bravo non solo nel finalizzare le azioni da gol ma anche nel fornire assist ai compagni.

Attualmente è una riserva nel Barcellona e questo potrebbe agevolare una sua partenza, considerando che fra ottobre e novembre è previsto il mondiale in Qatar in cui sarà impegnata anche la nazionale olandese. Depay potrebbe non essere l'unico rinforzo per la Juventus. Si parla di almeno altri due centrocampisti, dell'arrivo di un difensore centrale e di un terzino.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare la difesa, soprattutto se si dovesse concretizzare la cessione di Daniele Rugani. Il classe 1994 potrebbe trasferirsi all'Empoli, in tal caso la società bianconera potrebbe acquistare Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto a giugno 2023 con la Fiorentina e valutato circa 15 milioni di euro. Per quanto riguarda il terzino sinistro la società bianconera vorrebbe Destiny Udogie, che l'Udinese però potrebbe lasciar partire per più di 20 milioni di euro.