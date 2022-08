La Juventus è attesa da settimane importanti per il Calciomercato, con diverse operazioni che potrebbero essere effettuate sia in entrata che in uscita.

In particolare, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juve starebbe valutando l'ipotesi di prendere in prestito il giovane inglese del Chelsea Callum Hudson-Odoi, in scadenza di contratto a giugno 2024 coi londinesi. Attualmente l'esterno offensivo classe 2000 non sarebbe considerato un titolare dal tecnico Tuchel.

Hudson-Odoi potrebbe quindi valutare il trasferimento in una squadra che gli dia la possibilità di giocare, la Juventus potrebbe valutare il giocatore solo se il Chelsea decidesse di cederlo in prestito.

Il suo prezzo di mercato è invece di circa 25 milioni di euro.

Hudson-Odoi, idea in prestito per la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare l'arrivo di Callum Hudson-Odoi in prestito. Il giocatore potrebbe lasciare a titolo temporaneo il Chelsea considerando che non è un titolare di Tuchel. La sua valutazione di mercato è di circa 25 milioni di euro, ma il suo prezzo potrebbe diminuire in prospettiva, avendo il contratto in scadenza a giugno 2024. La Juventus lo vorrebbe in prestito e magari potrebbe inserire un diritto di riscatto nel 2023 per circa 20 milioni di euro.

Hudson-Odoi è in grado di giocare su tutta la trequarti, soprattutto sulle fasce, essendo bravo nei dribbling e negli assist.

Su di lui ci sarebbe anche l'interesse del Borussia Dortmund e di diverse società inglesi.

Il giocatore classe 2000 ha giocato tre partite amichevoli con la nazionale inglese, ma non avendo disputato alcun match ufficiale (di qualificazione a Europei o Mondiali), nello scorso maggio avrebbe deciso di accettare l'eventuale convocazione con il Ghana e quindi potrebbe ambire di partecipare al prossimo Mondiale in Qatar.

Il resto del mercato della Juventus: si cerca un centravanti e un centrocampista

La Juventus nelle prossime settimane dovrà rinforzare anche il centrocampo oltre che il settore avanzato. Da ormai diverso tempo i bianconeri cercano un attaccante che sia il "vice Vlahovic", in tal senso circolano i nomi di Arkadiusz Milik e Luis Muriel.

Mentre per il centrocampo la società sarebbe al lavora per Leandro Paredes, l'argentino del Paris Saint-Germain potrebbe trasferirsi a Torino in prestito con riscatto a circa 20 milioni di euro.