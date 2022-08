La Juventus è al lavoro per definire le trattative di mercato da portare avanti in queste settimane di Calciomercato. Il recente acquisto di Kostic è importante perché garantisce un rinforzo per il settore avanzato, ma servono altri giocatori per migliorare la rosa bianconera. Si lavora all'acquisto di un elemento bravo nell'impostazione di gioco e di una mezzala nell'eventualità in cui dovessero partire Arthur Melo, Rabiot e Rovella. C'è l'esigenza, però, di dare un'alternativa al settore avanzato, considerando che Alvaro Morata non è stato sostituito.

Allegri vorrebbe un vice Vlahovic, un giocatore che sappia sostituirlo ma anche giocarci insieme. Fra i vari nomi valutati dalla società bianconera il preferito, almeno secondo gran parte dei giornali sportivi, sarebbe Memphis Depay, soprattutto perché l'olandese potrebbe rescindere il contratto con il Barcellona ed arrivare a Torino a parametro zero. A parlare del possibile ingaggio dell'olandese è stato anche Gianluca Di Marzio, che ha sottolineato come la Juventus potrebbe offrire al giocare un contratto di due stagioni, confermandogli lo stipendio da circa 5 milioni di euro netti a stagione che attualmente guadagna nel Barcellona.

Possibile intesa contrattuale di due stagioni fra Depay e la Juventus

Uno dei nomi che piacciono alla Juventus per il settore avanzato è quello di Memphis Depay. L'olandese era stato avvicinato alla società bianconera anche nel 2021, quando andò in scadenza di contratto con il Lione. Alla fine, però, decise di accettare l'offerta della società catalana.

Ora il giocatore potrebbe trasferirsi a Torino, come sostiene il giornalista sportivo Di Marzio che parla di un contratto di due stagioni e una possibile offerta da 5 milioni di euro netti a stagione. Il giocatore del Barcellona nella stagione 2021-2022 non ha inciso come ci aspettava, soprattutto in riferimento all'esperienza che ha avuto al Lione, dove ha disputato più di 130 partite, segnando circa 60 gol.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cercare di evitare investimenti pesanti nel ruolo di vice Vlahovic, anche perché parte della somma potrebbe essere investita per un acquisto importante a centrocampo. A tal riguardo, sono due i nomi che piacciono alla società bianconera, entrambi dal prezzo notevole. Parliamo di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio e di Nicolò Zaniolo della Roma. Entrambi in scadenza di contratto con le rispettive società a giugno 2024, uno dei due potrebbe arrivare a Torino. La società bianconera vorrebbe effettuare un investimento in prestito con riscatto in diverse stagioni.