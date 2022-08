La Juventus, in queste ore, sta vivendo momenti turbolenti. Infatti la sconfitta contro l'Atletico Madrid ha generato diversi dubbi sulla costruzione della squadra e sul gioco. Ma il giorno dopo è arrivata un'altra brutta notizia per Wojciech Szczesny. Il portiere polacco starà fermo per 20 giorni. Szczesny è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado all'adduttore lungo della coscia sinistra. Dunque, Szczesny salterà la gara contro il Sassuolo del 15 agosto e il suo rientro potrebbe avvenire anche dopo il 31 agosto contro lo Spezia.

Si scalda Perin

Wojciech Szczesny sarà costretto al forfait per le prime partite di campionato. La Juventus non lo avrà contro Sassuolo, Sampdoria e Roma. Perciò Massimiliano Allegri si affiderà a Mattia Perin. Il secondo portiere della Juventus dovrà scaldare i motori visto che per le prime partite di campionato il titolare sarà lui. Quella di Szczesny sarà l'ennesima assenza per i bianconeri che si si aggiunge alle defezioni di Paul Pogba, Weston McKennie, Federico Chiesa, Kaio Jorge, Adrien Rabiot e Moise Kean. Questi ultimi due saranno squalificati.

La Juventus farà diversi cambi contro il Sassuolo

Nel match contro il Sassuolo, la Juventus avrà diverse assenze. Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a Wojciech Szczesny, Weston McKennie, Paul Pogba, Federico Chiesa, Kaio Jorge, Adrien Rabiot e Moise Kean.

Per questo motivo, la Juventus dovrà fare diversi cambi ma la situazione per il tecnico livornese non è semplicissima anche perché in alcuni ruoli mancano giocatori di ruolo. In particolare in avanti sulla sinistra la Juventus non ha un esterno mancino. Infatti, Federico Chiesa è ancora fermo ai box e l'unica soluzione, al momento, è quella di spostare Juan Cuadrado.

Ma il colombiano, in questi giorni, non si è allenato a causa di una gastroenterite. Perciò resterebbe ancora in dubbio, la sensazione è che possa rientrare per la gara contro il Sassuolo. In caso, invece, di arrivo di Filip Kostic a quel punto il titolare sarebbe lui. Al momento, però, il serbo non è ancora a disposizione della Juventus perciò ogni ipotesi è prematura.

Inoltre, resta da capire quali saranno le manovre a centrocampo. Infatti, la Juventus potrebbe cedere Adrien Rabiot e questo consentirebbe di accelerare per un giocatore in entrata. I nomi seguiti dalla Juventus sarebbero quelli di Davide Frattesi e Leandro Paredes. Ma resta da capire se i bianconeri vogliono una mezzala oppure se necessitano di un regista. Da diversi anni la Juventus non ha un faro in mezzo al campo. Inoltre, l'arrivo di un regista consentirebbe a Locatelli di giocare mezzala.