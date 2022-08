La Juventus è stato una delle società più attive in questo Calciomercato estivo. Tanti giocatori hanno lasciato la società bianconera, parliamo di Chiellini, Bernardeschi, Dybala, Morata e de Ligt, ne sono arrivati altri di importanti come Pogba, Di Maria, Milik e Bremer, in attesa di un altro acquisto che potrebbe riguardare il centrocampo. Si parla soprattutto di Leandro Paredes, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto dal Paris Saint Germain. Ad inizio della sessione estiva si è parlato di nomi importanti che potevano arrivare a Torino, come Zaniolo, Milinkovic Savic, Anthony.

Tutti giocatori che non arriveranno, a meno di clamorose trattative negli ultimi giorni di mercato. A parlare delle trattative portate avanti dalla società bianconera in questo calciomercato estivo à stato Massimo Brambati, che è stato molto critico nei confronti della società bianconera. L'agente sportivo ha sottolineato come la dirigenza della Juventus abbia lavorato male sul mercato a causa delle poca competenza dei vari Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini. Il primo, alla sua prima esperienza professionale da dirigente di una società di calcio, il secondo, perché non abituato a sedersi sui tavoli importanti del mercato.

La Juventus starebbe lavorando malissimo sul mercato

'Stanno lavorando malissimo.

Questo perché uno dei due dirigenti che se ne occupano non capisce nulla di calcio, per sua stessa ammissione, e l'altro non ha lo spessore e il carisma per sedersi a tavoli importanti'. Queste le dichiarazioni di Massimo Brambati riguardanti i due dirigenti della Juventus Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini. L'agente sportivo ha aggiunto: 'Stiamo vedendo una gestione dirigenziale che non si vedeva da tanti anni.

Un mercato portato avanti quasi senza competenza'. Parole pesanti, quelle dell'agente sportivo, che però trovano supporto fra diversi tifosi bianconeri sui social. In tanti rimproverano, ad esempio, la scelta di acquistare Arkadius Milik e non Memphis Depay o il mancato arrivo di un giocatore importante per il centrocampo. Come confermato dal suo agente sportivo Kezman, il giocatore della Lazio, Sergej Milinkovic Savic, rimarrà nella società biancoceleste.

Lo stesso dovrebbe essere per Nicolò Zaniolo alla Roma. L'unico acquisto degli ultimi giorni di mercato potrebbe essere un centrocampista.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando ad almeno un rinforzo a centrocampo, oltre ad almeno due cessioni. A tal riguardo, a partire in prestito potrebbero essere Arthur Melo e Nicolò Rovella. Come acquisto, sarebbe vicino Leandro Paredes del Paris Saint Germain, che potrebbe arrivare in prestito con riscatto a circa 16 milioni di euro.