La Juventus nelle ultime stagioni ha investito molto sui giovani. Non è un caso che sia stata lanciata l'under 23, che ha dato la possibilità a molti giovani cresciuti nel settore giovanile fino alla Primavera di confrontarsi in un campionato impegnativo come la Serie C. Proprio la seconda squadra bianconera nella scorsa stagione è arrivata alle semifinali dei playoff per la promozione in Serie B, sconfitta dal Padova che ha poi perso in finale contro il Palermo. La società bianconera anche in questo Calciomercato estivo ha investito molto nel settore giovanile, acquistando ad esempio il giovane classe 2005 Kenan Yildiz, che giocherà nella Primavera bianconera di Montero.

Altri talenti sono arrivati, altri ne arriveranno, uno su tutti Clemente Perotti, già ufficializzato dalla società bianconera ma che nella stagione 2022-2023 non giocherà con la Juventus under 23. La società gli ha fatto sottoscrivere un contratto fino a giugno 2025 e lo ha ceduto in prestito alla Pro Patria, società lombarda che gioca in Serie C. Terzino destro, Perotti può giocare anche in una posizione più avanzata, sia a centrocampo che come punta di fascia. Acquistato dal Chisola, sarà valutato molto bene dalla società bianconera prima del suo inserimento nella Juventus under 23. D'altronde la squadra di Brambilla ha abbondanza nel settore avanzato per questo è stata decisa la cessione in prestito.

La Juventus under 23 ha annunciato l'acquisto del giovane Perotti

Clemente Perotti ha sottoscritto un contratto con la Juventus under 23 fino a giugno 2025. Questa stagione sarà in prestito all'Aurora Pro Patria. Questo il post su Twitter pubblicato dal profilo ufficiale della Juventus riguardante il settore giovanile. Un rinforzo importante se consideriamo che è un classe 2003.

Diversi i commenti pubblicati al tweet, su tutti un utente ha scritto che il giovane farà bene nella Pro Patria. Alcuni hanno ironizzato sulla capigliatura del giovane, lunga e riccia, che ricorda molto Adrien Rabiot. A proposito di Juventus under 23, si cercherà di fare meglio rispetto alla scorsa stagione magari cercando la promozione in Serie B.

Sarebbe molto importante per la società bianconera che avrebbe la possibilità di far crescere i suoi giovani nel campionato di Serie B.

I giovani della Juventus

La Juventus sta cercando di dare fiducia ai giovani anche nella prima squadra. Non è un caso il prolungamento di contratto di Niccolò Fagioli, che farà parte della rosa di Allegri insieme a Fabio Miretti. Possibile prestito invece per Niccolò Rovella, che sarebbe seguito da diverse società di Serie A. Secondo le ultime notizie di mercato il centrocampista classe 2001 potrebbe trasferirsi al Monza in prestito.