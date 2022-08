La Juventus nelle ultime stagioni ha lavorato moto bene sui giovani. Non è un caso il lancio dell'under 23, che è servito a valorizzare non solo i giovani cresciuti nel settore giovanile bianconero ma anche quelli acquistati in giovane età all'estero. Basti pensare ai vari Matias Soulé, o Illing Junior, arrivati rispettivamente al Racing (in scadenza di contratto) e dal Chelsea. A questi potrebbe aggiungersi a breve uno dei giovani più interessanti del calcio italiano. Parliamo della punta del Vicenza Tommaso Mancini, classe 2004 nazionale under 19 italiana.

Cresciuto nel settore giovanile della società veneta, già nella stagione 2020-2021 ha avuto modo di giocare nel campionato di Serie B, confermandosi anche nella stagione successiva. Con il Vicenza in Serie C, il giocatore è pronto a fare una nuova esperienza professionale anche perché ha il contratto in scadenza a giugno 2023. il giocatore fino a qualche giorno fa è stato vicino al trasferimento al Milan. Alla fine però la Juventus è riuscita a trovare un'intesa con il Vicenza, che potrebbe essere definita a breve con l'annuncio della società bianconera. Di certo il progetto sportivo offerto al giocatore da parte della Juventus sarà importante, con Mancini che difficilmente giocherà nella Primavera bianconera ma sarà aggregato all'under 23 di Brambilla dove potrà confrontarsi in un campionato impegnativo come la Serie C.

Il giovane Tommaso Mancini sarebbe vicino alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus under 23 sarebbe vicina alla definizione dell'acquisto del cartellino di Tommaso Mancini. La società bianconera avrebbe trovato l'intesa con il Vicenza sulla base di una valutazione di mercato di circa 2,5 milioni di euro.

un prezzo vantaggioso considerando che Mancini è uno dei giovani più interessanti del calcio italiano ma motivato dal fatto che il giocatore è in scadenza di contratto con la società veneta a giugno 2023. Dovrebbe giocare con l'under 23 di Brambilla, che cercherà di migliorare il campionato della scorsa stagione. La seconda squadra bianconera è arrivata alle semifinali playoff per la promozione in Serie B, sconfitta dal Padova che ha perso in finale contro il Palermo.

I giovani della Juventus

Sono diversi i giovani interessanti della Juventus che avranno la possibilità di confrontarsi in un campionato impegnativo come quello della Serie C. Fra questi spiccano Sekulov e Compagnon, senza contare anche i giovani della Primavera bianconera di Montero. Fra quelli più interessanti c'è Kenan Yildiz, classe 2005 trasferitosi a parametro zero nella società bianconera a luglio. Un investimento importante quello riguardante il giocatore turco, come dimostrato anche dalle amichevoli estive della Juventus Primavera.