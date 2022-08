In questi mesi, Federico Chiesa sta lavorando per riprendersi dopo l'operazione al crociato del ginocchio. La Juventus non può ancora contare sul suo numero 7 e ci vuole ancora un po' di tempo. Infatti, Massimiliano Allegri ha spiegato che ci vorrà ancora qualche mese per rivedere Federico Chiesa. Il tecnico livornese ha spiegato che già sarebbe contento di riaverlo prima dei Mondiali del Qatar. Per questo motivo, la Juventus starebbe riflettendo sulla possibilità di non inserire Federico Chiesa nella lista Champions League. Infatti, il giocatore rischia di saltare gran parte delle gare della fase a gironi della massima competizione europea.

Per questo motivo, Massimiliano Allegri potrebbe decidere di escludere Chiesa per poi inserirlo in lista Champions a febbraio.

A breve inizia la Champions

Giovedì 25 agosto ci saranno i sorteggi della fase a gironi di Champions League e la Juventus conoscerà i suoi avversari per le sei partite della fase a gironi. Dopodiché le prime partite europee inzieranno il 5/6 settembre. Quest'anno la Champions League si giocherà con un po' di anticipo proprio perché il 13 novembre ci sarà lo stop per il mondiale. Prima di dare il via alla Champions League, però, ci sarà la fine del mercato e solo dopo il gong delle negoziazioni le squadre presenteranno le loro liste europee. Dunque, il 2 settembre, si capirà quali saranno le scelte di Massimiliano Allegri per la lista Champions League.

In particolare c'è grande attesa per se vedere ci sarà o meno il nome di Federico Chiesa. Se la profezia del tecnico livornese dovesse essere rispettata, il numero 7 juventino dovrebbe rientrare poco prima del via dei mondiali: il rischio è che il ragazzo salti quasi tutte le partite europee. Per questo motivo, la Juventus potrebbe pensare di escludere dalla lista Champions Chiesa per permettergli di rientrare senza fretta.

Ovviamente il numero 7 juventino sarebbe poi reinserito in lista a febbraio. Infatti, con l'inizio del nuovo anno ci sarà la seconda fase della Champions League e le squadre dovranno ripresentare una nuova lista.

Intanto si pensa al mercato

Ovviamente, nella lista Champions, Massimiliano Allegri inserirà anche eventuali nuovi acquisti.

In particolare la Juventus, in queste ultime settimane di mercato, cercherà un nuovo attaccante e un centrocampista. Al momento, però, i bianconeri si sono presi un po' di tempo per riflettere su alcune situazioni. In particolare la Juventus deve decidere se affondare il colpo per Memphis Depay oppure se virare su altri giocatori. In ogni caso la decisione della dirigenza juventina non tarderà ad arrivare visto che il mercato si avvia alla conclusione.