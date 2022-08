In questi mesi la Juventus non ha potuto contare su Federico Chiesa. Il numero 7 juventino si è fatto male ad inizio 2022 ed è stato costretto ad operarsi in seguito alla rottura del legamento crociato. Adesso il giocatore sta lavorando per rientrare a disposizione il prima possibile. Ma, almeno per il momento, il ritorno in campo di Federico Chiesa non sembra essere così imminente. Del recupero del numero 7 della Juventus ne ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Io sarei contento se Chiesa rientrasse prima della sosta per il Mondiale".

Dunque, la speranza del tecnico livornese sarebbe quella di avere il suo numero 7 almeno per qualche match prima dell'inizio del mondiale. Dunque, per ora Massimiliano Allegri non può fare affidamento su Chiesa: "In questo momento non posso fare affidamento su Federico ma è normale che sia così".

Si attende il ritorno di Chiesa

Federico Chiesa è sicuramente uno dei giocatori della Juventus con maggiori qualità. Ma per ora il numero 7 juventino è fermo ai box e per rivederlo in campo ci vorrà un po' di tempo. Infatti, Chiesa sta lavorando per tornare quanto prima e si spera possa rientrare in campo prima della pausa per i mondiali. Lo stop della Serie A per lasciare spazio alla manifestazione che si terrà in Qatar andrà dal 13 novembre al 6 gennaio 2023.

Dunque, se Chiesa tornerà prima del Mondiale potrà poi sfruttare la pausa per ritrovare la condizione fisica migliore. Il numero 7 juventino sarà a pieno regime da gennaio 2023 e di fatto sarà un nuovo acquisto per la Juventus. I bianconeri potranno sfruttarlo nella seconda parte di stagione. Infatti, questa annata sarà molto particolare proprio a causa del mondiale.

Il campionato verrà troncato in due parti e sarà interessante vedere come le squadre affronterrano la ripartenza.

Allegri parla del mondiale

La stagione delle varie squadre europee sarà inevitabilmente influenzata dai Mondiali. Infatti, i campionati verranno spezzati in due e da metà novembre ai primi di gennaio del 2023 non si giocherà.

Per questo motivo, gli allenatori dovranno capire come preparare le proprie squadre ad affrontare questa novità. Di questo cambiamento ha parlato anche Massimiliano Allegri: "Noi dovremmo fare questi tre mesi molto bene e quindi bisogna fare un passetto alla volta". Per il tecnico della Juventus la ripartenza dopo il mondiale a gennaio sarà di fatto io via ad una nuova stagione: "Perché poi a gennaio sicuramente è un'altra stagione. Perché ci sarà il recupero di Chiesa". Dunque, adesso è un momento molto importante per i bianconeri che dovranno fare più punti possibili per poi provare a centrare obiettivi importanti a partire da gennaio 2023.