Una delle note positive dell'Inter in questo inizio di stagione è stato Federico Dimarco. L'esterno è partito con i galloni della riserva, ma Simone Inzaghi lo ha lanciato da titolare sia contro il Lecce, da terzo di difesa, sia contro lo Spezia da quinto a sinistra, preferito a Robin Gosens.

Il giocatore è un jolly per il tecnico nerazzurro, che può impiegarlo in diversi ruoli e ha un piede sinistro che gli permette di essere sempre pericoloso in fase di rifinitura e di conclusione. Per lui in questi ultimi giorni sarebbero arrivate sirene dalla Premier League da parte di club di medio alta classifica, pronti a tentare la società nerazzurra a suon di milioni.

Torino e Fiorentina si stanno muovendo sul mercato in cerca di un rinforzo in difesa. Un nome che piacerebbe ad entrambe le società sarebbe quello di Andrea Cistana. Italiano classe 1997, milita nel Brescia in Serie B e sarebbe pronto a lasciare le Rondinelle per fare il definitivo salto di qualità nella propria carriera.

Sirene di mercato per Dimarco

Federico Dimarco ha conquistato tutti in casa Inter in questa prima parte di stagione, tanto che qualcuno pensa che possa togliere il posto da titolare perfino a Robin Gosens. L'esterno italiano è considerato un jolly dal punto di vista tattico per Simone Inzaghi, visto che lo schiera sia largo a sinistra nei cinque di centrocampo, sia come braccetto di sinistra nella difesa a tre quando bisogna far rifiatare Alessandro Bastoni.

Per il classe 1997 sono arrivate sirene dalla Premier League, con club di metà alta classifica che avrebbero chiesto informazioni alla società nerazzurra per l'esterno mancino. L'Inter non vorrebbe privarsene, visto che il mercato è stato definito chiuso con la partenza di Cesare Casadei al Chelsea per 20 milioni di euro, bonus inclusi.

C'è, però, una cifra che potrebbe far traballare queste certezze, che si aggira sui 30 milioni di euro, perché rappresenterebbe una plusvalenza piena e farebbe realizzare il famoso attivo da 60 milioni di euro entro giugno 2023 senza la partenza degli ormai famosi big.

Torino e Fiorentina su Cistana

Gli interessi di Torino e Fiorentina sul mercato potrebbero intrecciarsi nei prossimi giorni.

Entrambe le società sono alla ricerca di un rinforzo per la difesa e avrebbero messo gli occhi su Andrea Cistana, centrale classe 1997 attualmente in forza al Brescia. Le due società sono pronte a mettere sul piatto una contropartita tecnica per bruciare la concorrenza. I viola potrebbero offrire il cartellino di Duncan, mentre i granata sarebbero pronti a mettere sul piatto uno tra Simone Zaza e Armando Izzo, ai margini della rosa di Ivan Juric.