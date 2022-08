La Juventus è al lavoro per rinforzare gran parte dei settori. Molto dipenderà dalle cessioni, ma l'incertezza di fronte alla situazione fisica di Paul Pogba potrebbe agevolare l'arrivo di almeno due rinforzi a centrocampo. Il francese si è consultato con uno specialista a Lione e ha deciso per la terapia conservativa dopo l'infortunio al menisco. Questo significa che il centrocampista starà fermo 5 settimane e potrà ritornare disponibile ad inizio settembre. Di certo, dovrà essere gestito considerando che la Juventus disputerà 21 match, 15 di campionato e 6 di Champions League, prima della sosta per i mondiali.

Proprio per questo, la società bianconera starebbe lavorando non solo all'acquisto di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ma anche a quello di una mezzala. Piace Leandro Paredes del Paris Saint Germain, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il ruolo di mezzala, il preferito sarebbe Sergej Milinkovic-Savic. Diversi addetti ai lavori confermano come la società bianconera stia valutando il centrocampista della Lazio come rinforzo. Di certo non sarà facile trattare il suo acquisto, considerando che ha una valutazione di mercato di almeno 60 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal "Corriere dello Sport", ci sarebbe stato nei giorni scorsi un incontro fra l'agente sportivo di Milinkovic Savic e la Juventus.

Segnale evidente dell'interesse della società bianconera per il giocatore.

Possibile incontro fra l'agente sportivo di Milinkovic Savic e la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbe stato un incontro fra l'agente sportivo di Sergej Milinkovic-Savic, Matja Kezman, e la Juventus. A tal riguardo, lo stesso agente sportivo, qualche mese fa, aveva sottolineato come il suo assistito fosse pronto per una grande società e che quella bianconera è da considerarsi tale.

Per questo, non è da scartare la possibilità di un'offerta importante per il giocatore della Lazio. La valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro, e la Juventus potrebbe offrire una somma importante da circa 44 milioni di euro più il cartellino di un giocatore gradito alla Lazio. Piace Daniele Rugani, che però sarebbe seguito anche da Empoli e Galatasaray.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il settore avanzato. A tal riguardo, serve un giocatore di fascia sinistra oltre ad un vice Vlahovic. I giocatori graditi sono Filip Kostic e Alvaro Morata. Il giocatore dell'Eintracht Francoforte ha una valutazione di mercato di circa 15 milioni di euro, lo spagnolo potrebbe arrivare negli ultimi giorni del Calciomercato estivo, in prestito con riscatto per circa 20 milioni di euro.