La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il resto del Calciomercato estivo. Un recente consulto medico a Lione ha stabilito che Pogba farà terapia conservativa per il menisco, questo significa che potrebbe ritornare disponibile a inizio settembre. Il francese dovrà essere "gestito" soprattutto nella prima parte della stagione, non solo perché la Juventus dovrà disputare 21 match fra campionato e Champions League in tre mesi, ma anche per il mondiale in Francia. Tale situazione potrebbe indurre i bianconeri a puntare sull'acquisto non solo di un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco, ma anche quello di una mezzala d'inserimento.

Il club torinese sarebbe al lavoro per Leandro Paredes, l'argentino potrebbe arrivare a Torino per circa 20 milioni di euro, considerando che è in scadenza di contratto a giugno 2023 con il Paris Saint Germain. Il suo arrivo potrebbe concretizzarsi in particolare qualora Arthur Melo dovesse andare al Valencia e Nicolò Rovella dovesse trasferirsi in prestito in una società di Serie A.

L'altro acquisto a centrocampo potrebbe riguardare un giocatore dal prezzo "contenuto" che potrebbe adattarsi bene al gioco di Allegri. I nomi che circolano in questi giorni sono quelli di Miralem Pjanic, Saul Niguez e Jordan Veretout.

Il bosniaco del Barcellona (ed ex bianconero) Pjanic si trasferirebbe eventualmente a Torino in prestito, stesso discorso varrebbe lo spagnolo dell'Atletico Madrid. Il "problema" è rappresentato dall'ingaggio che guadagnano entrambi.

In particolare Pjanic ha uno stipendio di circa 7 milioni di euro netti a stagione. Più o meno si tratta della stessa cifra che guadagna Saul all'Atletico Madrid, recentemente rientrato dopo il prestito al Chelsea.

Per quanto riguarda invece il francese Veretout della Roma, la sua valutazione di mercato è di circa 12 milioni di euro e si muoverebbe solo a titolo definitivo.

Il resto de lmercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare altri settori, oltre al centrocampo. Per la difesa se dovesse partire Daniele Rugani potrebbe arrivare un difensore centrale. Si valuta Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che ha un prezzo di mercato di circa 15 milioni di euro.

Potrebbe arrivare anche un terzino sinistro, ma solo se dovesse partire uno fra Alex Sandro e Pellegrini. In tal caso piacerebbero Renan Lodi dell'Atletico Madrid o Destiny Udogie, valutato dall'Udinese circa 20 milioni di euro.