Dopo il ritorno di Paul Pogba, la Juventus sta lavorando per aumentare la qualità e l'incisività del centrocampo con un altro ingaggio. Il sogno della dirigenza bianconera e soprattutto del tecnico Massimiliano Allegri sarebbe Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo della Lazio che da diverse stagioni si sta confermando come uno dei migliori centrocampisti d'Italia e del panorama europeo. La Lazio chiede una cifra vicina ai 60-70 milioni di euro per lasciar partire il Sergente. Visti i recenti colpi di mercato importanti (come Bremer arrivato dal Torino per una cifra complessiva di circa 47 milioni di euro) è complicato ipotizzare un'offerta cash dei bianconeri nei confronti del numero 21.

La Vecchia Signora potrebbe però provarci in seguito alle eventuali cessioni di alcuni centrocampisti, come Arthur, che resta nel mirino dell'Arsenal e Adrien Rabiot, che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro e che resta nel mirino di diversi top club europei come Manchester United e Chelsea. Anche Zakaria potrebbe lasciare Torino di fronte a un'offerta vicina ai 20-25 milioni di euro.

Oltre alle richieste della Lazio, in un'eventuale trattativa per Milinkovic-Savic i bianconeri dovrebbero prendere in considerazione l'interesse dei top club inglesi che sarebbero molto interessati al Sergente. In primis il Chelsea - che con la possibile cessione di Kantè - potrebbe virare sul centrocampista laziale; anche il Manchester United potrebbe fare un'offerta al patron Lotito, in caso di mancato accordo con il Barcellona per l'arrivo di Frankie De Jong.

Juve, idee Morata e Belotti per l'attacco

Altro snodo cruciale per il mercato della Juventus è rappresentato dall'acquisto di un vice Vlahovic.

L'obiettivo numero uno per Massimiliano Allegri resta Alvaro Morata che nonostante le smentite di Arrivabene resta in orbita bianconera. Il problema per riportare lo spagnolo a Torino è legato alle alte richieste dell'Atletico Madrid.

Infatti, i "Colchoneros" chiedono una cifra vicina ai 30 milioni di euro per lasciar partire il nazionale iberico, ossia molto simile a quanto i bianconeri avevano scelto di non pagare a giugno.

Un altro nome da prendere in considerazione sarebbe quello di Andrea Belotti, svincolatosi dal Torino. Il "Gallo" non ha ancora deciso il suo futuro e la Vecchia Signora potrebbe decidere di virare sull'attaccante italiano per completare il reparto offensivo.

Sull'ex capitano granata ci sarebbe però l'interesse della Roma di Josè Mourinho, ma soprattutto del Borussia Dortmund che dopo il problema di salute occorso ad Haller, sarebbe alla ricerca di un sostituto.

Sullo sfondo resta anche la candidatura di Marko Arnautovic. In questo caso molto dipenderà dalla volontà del bomber austriaco, vista la volontà del Bologna di trattenere il suo attaccante.