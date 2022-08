Nelle ultime settimane era circolata la notizia di un interessamento del Valencia per Arthur: il club spagnolo avrebbe chiesto il brasiliano alla Juventus in prestito gratuito con parte dell'ingaggio del giocatore pagato dai bianconeri.

Le parti avrebbero continuato a trattare ma alla fine non si sarebbe arrivati alla fumata bianca. Anzi adesso le cose sarebbero precipitate e la Juventus e il Valencia sarebbero ad un passo dall'interrompere i dialoghi. Infatti, il club spagnolo vorrebbe pagare solo il 25% dell'ingaggio di Arthur. Chiaramente a queste condizioni la Juventus non ci starebbe.

In uscita dai bianconeri ci sarebbe anche Luca Pellegrini. L'esterno sinistro sarebbe vicino al passaggio all'Eintracht Francoforte.

La Juventus pensa anche alle uscite

La Juventus, in questi giorni, sta lavorando per rinforzare la sua rosa, ma la dirigenza pensa anche a qualche uscita. In particolare la società vorrebbe cedere Arthur che non rientra nei piani di Massimiliano Allegri. Ma la trattativa con il Valencia sembra arrivata a un punto di non ritorno. Probabilmente quindi ora la Juve dovrà trovare un'altra soluzione per il brasiliano.

Nel frattempo, la Juventus starebbe per cedere anche Luca Pellegrini. Infatti, nelle scorse ore, Rafaela Pimenta, agente del terzino sinistro, ha incontrato la dirigenza bianconera per parlare del futuro del suo assistito.

Su Pellegrini ci sarebbe l'interesse dell'Eintracht Francoforte. Il club tedesco ha manifestato il suo interesse per il terzino classe '99 nell'ambito della trattativa per Filip Kostic. Ma le parti hanno deciso di slegare i due affari: il 23enne italiano dovrebbe andare all'Eintracht in prestito. Già nella giornata di domani 12 agosto Pellegrini farà le visite mediche con il club tedesco.

Adesso resta da capire se la Juventus cercherà un sostituto del terzino italiano.

Rabiot in trattativa con lo United

In queste ore la Juventus starebbe parlando con il Manchester United per la cessione di Adrien Rabiot. I due club sarebbero di fatto vicini all'intesa, ma ora c'è da convincere il giocatore. Infatti, i Red Devils non giocheranno la Champions League e questo potrebbe essere uno scoglio per il buon esito della trattativa.

Il francese ha sempre giocato la massima competizione europea e vorrebbe continuare a farlo. Perciò bisognerà capire se il Manchester United riuscirà a convincere la mamma-agente di Adrien Rabiot.

In caso di addio del francese la Juventus cercherà un nuovo centrocampista e il nome in cima alla lista di Cherubini sembra essere Leandro Paredes.