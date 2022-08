L'Inter di Simone Inzaghi si appresta a cominciare il nuovo campionato di Serie A. I nerazzurri, che vogliono riprendersi lo scettro di Campioni d'Italia, inizieranno la loro stagione al Via del Mare contro il Lecce di Baroni, uscito dalla Coppa Italia contro il Cittadella.

Lecce-Inter, 3-5-2 per Inzaghi

Per quanto concerne la probabile formazione dell'Inter, il tecnico Simone Inzaghi è pronto a confermare il 3-5-2, della passata stagione: Handanovic in porta; difesa a tre formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo, spazio ad Asllani (che dovrebbe rilevare un acciaccato Brozovic), affiancato dagli imprescindibili Barella e Calhanoglu, con la carta Mkhitaryan pronto a subentrare a gara in corso.

Sugli esterni, possibile partenza dal 1° minuto per Dumfries, che sarebbe in vantaggio su Darmian, e Dimarco che potrebbe rilevare Gosens. Il tedesco, nonostante la buona prestazione contro il Villareal, non è ancora al top della forma, a differenza dell'esterno italiano, tra i migliori in questo pre-campionato nerazzurro. In avanti, ritorna dal primo minuto la "Lu-La" con Romelu Lukaku che ritorna a vestire la maglia nerazzurra dopo la parentesi non felice al Chelsea. Accanto al Big Roma, spazio a Lautaro con Correa e Dzeko ottime alternative che potrebbero ritagliarsi uno spazio importante a gara in corso.

Nelle prossime ore, Inzaghi scioglierà gli ultimi dubbi di formazione, legati soprattutto a Marcelo Brozovic.

Il faro croato potrebbe recuperare per la sfida del Via Del Mare, altrimenti spazio ad Asllani che si è subito guadagnato uno spazio discreto in questa pre-season.

Lecce, 4-3-3 per Baroni: Strefezza e Di Francesco nel tridente

La stagione del Lecce non è partita con il piede giusto dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Cittadella.

I calabresi, al rientro in Serie A, non avranno un impegno facile proprio contro i nerazzurri.

Mister Baroni dovrebbe confermare il 4-3-3 che nella passata stagione ha portato alla promozione: Falcone tra i pali; difesa a quattro formata da Gendrey, Cetin, Blin e Frabotta. A centrocampo, il gioco passerà per le geometrie e la qualità di Hujlmand, sostenuto ai lati da Bistrovic ed Helgason.

In attacco, spazio al neo acquisto Ceesay, affiancato da Strefezza e Di Francesco, in rete contro il Cittadella e uomini di maggior qualità e velocità del reparto offensivo dei padroni di casa. Parte dalla panchina l'ex Milan, Colombo.

Una sfida difficile per i padroni di casa, ma anche per l'Inter che non deve sottovalutare il match e soprattutto la spinta dei tifosi delle Lecce, che potrebbe risultare fondamentale per permettere agli uomini di Baroni di conseguire un risultato positivo.