In queste ore in casa Juventus tiene banco la questione legata a Depay. I bianconeri vorrebbero arrivare al giocatore olandese, ma al momento non sarebbe arrivata la tanto attesa fumata bianca. Della questione tra Depay e la Juventus ha parlato Luca Momblano durante una diretta su Juventibus: "La Juve è viva su più fronti. La Juve su Depay sta facendo le sue riflessioni e ha anche in linea di massima fissato un accordo economico che non è mai stato preparato perché è stato detto che una volta ottenuto lo svincolo si prepara il contratto. Al momento su questa pista io sono un pochino guardingo.

Non scettico, ma guardingo".

Il punto su Depay

Memphis Depay potrebbe essere l'uomo giusto per rinforzare l'attacco della Juventus. L'olandese può fare sia l'estero che il vice di Dusan Vlahovic. Per questo motivo la Juventus vorrebbe arrivare a Depay quanto prima, ma per il momento la trattativa non sembra sbloccarsi. Dell'operazione legata all'olandese ne ha parlato anche Luca Momblano: "La questione dello stallo su Depay sta tenendo banco. Barcellona e Depay già d'accordo sul fatto di non proseguire insieme e quindi di ottenere sostanzialmente uno svincolo. Ovviamente ci sono un sacco di pregressi da sistemare tra le due parti perché giustamente, lo svincolo deve essere accompagnato da una serie di questioni che il Barcellona o sistema o scrive come intende sistemare.

Oppure Depay sta lì perché ha un contratto ancora vivo. Diverso è il rapporto Depay - Juventus perché io fin dall'inizio ho detto: guardate che ha messo la Juve davanti a tutti. Però Depay ha chiesto tre anni di contratto. Anche perché la Juve gli chiede una sensibile diminuzione rispetto al suo contratto che percepisce a Barcellona.

Allora ballano quei tre milioni che lui va a lasciare con il nuovo contratto alla Juve. Su questo esistono tesi diverse: ci sono degli arretrati e delle pendenze. La Juve non vuole entrare in nessun modo nella trattativa e lo ha fatto sapere a chi segue Depay e lato Barcellona. La Juve non si intrometterà né per forzare la mano né accollandosi nulla.

Non c'è un tavolo a tre ma c'è un tavolo a due. Questo complica la questione? Beh io vi dico che la Juve dopo il fatto che Depay non abbia mosso le acque dopo che la Juve glielo ha chiesto e sapendo dell'infortunio di Di Maria e in vista di Marassi, la Juve non lo ha preso come un gran bel segnale", ha detto il giornalista ed esperto di mercato.

Si aspetta l'evoluzione della situazione

In ogni caso la Juventus sarebbe in attesa di capire come evolverà la situazione e se Depay si libererà oppure no dal Barcellona. Di certo sembra molto improbabile che Massimiliano Allegri possa avere un rinforzo in attacco per la gara del 22 agosto contro la Sampdoria.