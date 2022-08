In questi giorni, Adrien Rabiot è al centro del mercato della Juventus dopo la trattativa saltata con il Manchester United. Il francese avrebbe declinato l'offerta dei Red Devils e adesso il giocatore sarebbe vicino alla permanenza.

Rabiot avrebbe la fiducia di Massimiliano Allegri e sarebbe concentrato solo sulla Juventus. Il francese avrebbe cambiato idea rispetto a qualche mese fa. Infatti, in primavera, il numero 25 aveva chiesto la cessione e di cambiare aria prima del ritiro estivo. Mentre adesso le cose sarebbero decisamente cambiate e il giocatore pare intenzionato a rimanere a Torino.

Rabiot potrebbe essere titolare

La Juventus, in queste ore, è divisa tra campo e mercato. La squadra lavora alla Continassa mentre la dirigenza starebbe cercando di piazzare qualche altro colpo in entrata. Tra i giocatori al centro dei rumors di mercato c'è Adrien Rabiot. La sua permanenza a Torino non consentirebbe di inserire in rosa Leandro Paredes. Ma la situazione del francese sarebbe ben diversa da quella di Arthur. Infatti, il numero 25 juventino gode della fiducia di Allegri e qualora dovesse rimanere sicuramente troverà spazio nelle gerarchie juventine.

Rabiot già contro la Sampdoria potrebbe essere in campo dal primo minuto. Il francese aveva saltato la gara contro il Sassuolo per squalifica, ma adesso è di nuovo a disposizione.

Non è da escludere che contro la Sampdoria Rabiot possa prendere il posto di Zakaria nel terzetto di centrocampo con Locatelli e McKennie.

Chiaramente la Juventus ha ancora qualche giorno per risolvere i dubbi di formazione, in particolare domani 20 agosto la squadra si allenerà al mattino.

Anche i giovani in standby

La questione centrocampo in casa Juventus intanto continua a tenere banco.

Infatti, a parte Arthur (sempre in uscita), gli altri giocatori del reparto vanno verso la conferma. A parte gli incedibili come Manuel Locatelli o Paul Pogba, per gli altri resta valida la regola per cui se arriva una buona offerta la società la valuterà.

Infine ci sono i tre giovani Nicolò Rovella, Fabio Miretti e Nicolò Fagioli.

Due di loro probabilmente partiranno. L'ex Genoa piace al Monza, ma la sua partenza è in standby proprio perché è l'unico in grado di prendere eventualmente il posto di Locatelli. Miretti, invece, dovrebbe restare, mentre le quotazioni di Fagioli sarebbero in discesa e non si esclude una sua cessione a titolo temporaneo.