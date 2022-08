Il mercato della Juventus sta entrando nella fase finale e la società vuole regalare a Massimiliano Allegri gli ultimi colpi. Per quanto riguarda l'attacco i bianconeri sembrano divisi tra Memphis Depay e Arkadiusz Milik. Con quest'ultimo che sembrerebbe più vicino alla Juventus rispetto all'olandese.

Ma i bianconeri lavorano anche per arrivare a Leandro Paredes del PSG, anche se prima dovrebbero vendere un centrocampista. Per questo motivo nelle ultime ore si parla di una possibile cessione di Denis Zakaria.

Del futuro di Denis Zakaria e di Memphis Depay ha parlato Luca Momblano in una diretta su Juventibus: "Per quanto riguarda Zakaria visti i discorsi che escono sulla Roma, veri, sondaggio vero.

Sondaggio più prepotente è quello del Dortmund che aveva chiesto McKennie ma su Zakaria ha mosso un interesse. Il giocatore svizzero e il suo entourage fa sapere che il giocatore è molto molto disturbato dal fatto che la Juve lo ha posizione sul mercato e aprirebbe a trattative solo per piazze di suo gradimento. Il giocatore, in questo momento, ha puntato un po' i piedi. Vediamo".

Il punto su Depay

Da diverse settimane la Juventus sarebbe sulle tracce di Depay ma ancora le parti non avrebbero trovato una quadra. Per questo motivo, i bianconeri avrebbero virato su Milik.

Della questione legata alla trattativa tra la Juventus e Depay ha parlato Luca Momblano: "Oggi c'è l'offerta prendere o lasciare per Depay e se ne occupa Arrivabene da quello che mi risulta in prima persona.

Per la storia del famoso bonus di Pjanic ha avuto bisogno di della parola di Arrivabene in prima persona, che aveva in qualche modo acconsento a questa triangolazione con il Barcellona".

Il giornalista ha poi aggiunto: "La Juve ha cercato di tenersi fuori dal tavolo Depay - Barcellona il più possibile fino a quattro cinque giorni fa.

Poi la Juve è stata interpellata e ha fatto anche lei la prima mossa da parte del capo azienda. Il capo azienda oggi intende fare l'offerta definitiva a Depay. Ovviamente conosce benissimo le richieste e il fatto che Depay sia convocato per l'amichevole con il Manchester City lascia il tempo che trova. Secondo me ci sono delle buone possibilità che la Juve possa accontentarlo sul triennale", ha detto il giornalista ed esperto di mercato.

La valutazione del Marsiglia di Milik

Inoltre, Luca Momblano ha parlato anche della valutazione che il Marsiglia fa Arkadiusz Milik: "Nel frattempo sono arrivate tre offerte dalla Premier a Depay, alcune consistenti, alcune non solo offerte, ma solo sondaggi, e non è detto che vada a buon fine questo ultimatum della Juve. E forse è un ultimatum reciproco. Ma è anche il giorno in cui la Juve troverà l'accordo con Milik. Non c'è l'accordo con il Marsiglia perché c'è stata una trattativa verbale"

Momblano ha poi ci concluso: "Il Marsiglia non è a conoscenza di quella che potrebbe essere l'offerta della Juventus. Si parla tanto di questi 2 milioni più altri 8, ma il Marsiglia lo valuta più di 10 milioni. In ogni caso vuole imporre un obbligo se l' offerta della Juve è più bassa della loro valutazione che è vicina ai 15/16 milioni di euro. Milik spinge alla grandissima per tornare in Italia".