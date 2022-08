La Juventus, in questo mercato, avrebbe sondato diverse piste per quanto riguarda il centrocampo. Uno dei nomi accostati ai bianconeri è quello di Milinkovic Savic. Proprio del futuro del centrocampista serbo ne ha parlato Luca Momblano in una diretta su Juventibus: "Lotito, dopo tre settimane, ha detto: per me la base per Milinkovic Savic è 80 milioni. A quel punto la Juve ha fermato i lavori per Milinkovic, pausa di riflessione. Ovviamente si sa che ci può essere margine per trattare, ma in questo momento il player trading o ti porta ancora risorse oppure si valuta di chiudere il reparto con Paredes che rimane sullo sfondo.

Un'opzione sulla quale Cherubini ha lavorato costantemente nei mesi come ha fatto con altri giocatori che poi non sono arrivati tra gennaio e giugno. Però la situazione è che il giocatore non ha la forza di mettersi in prima persona perché la Juve non rassicura il giocatore sul fatto che l'operazione si farà, a costo di metterci anche un po' di sangue come invece fu il ragionamento fatto con l'entourage di Vlahovic a gennaio".

Depay chiede uno sforzo

La Juventus, in questi giorni, oltre a lavorare sull'acquisto di un centrocampista, starebbe cercando anche di arrivare a Memphis Depay. L'olandese non sarebbe più nei piani del Barcellona e per questo motivo potrebbe lasciare la Spagna a costo zero.

Del futuro di Memphis Depay e della possibilità che possa approdare alla Juventus ne ha parlato Luca Momblano nel corso di una diretta Juventibus su Twitch: "Accordo di massima Juve - Depay, c'è anche una cifra. Una cifra simile a quella che guadagna Di Maria. Il giocatore avrebbe chiesto alla Juve uno sforzo in più. Il giocatore ha in mano la liberatoria del Barcellona nel senso che da quello che risulta a me non ci sarà nessun gettone della Juventus.

L'avvocato che si occupa delle questioni di Depay ha ottenuto e ha preteso la liberatoria visto la situazione surreale del Barcellona. Mentre il giocatore ha chiesto alla Juve uno sforzo, non dal punto di vista economico, ma di durata e avrebbe chiesto un triennale. Io non mi stupirei se l'accordo, nelle prossime ore sia su base triennale o comunque su un biennale più uno".

La ricerca di un terzino sinistro

Negli ultimi giorni, la Juventus ha ceduto in prestito Luca Pellegrini. Al momento, la batteria dei terzini dei bianconeri è composta da Danilo, Juan Cuadrado, Mattia De Sciglio e Alex Sandro. Adesso resta da capire se la Juventus interverrà sul mercato proprio per arrivare ad un incursore mancino. La chiusura del mercato, però, si avvicina e per i bianconeri non sarebbe semplice trovare un terzino sinistro all'altezza. Ma come ha rivelato Luca Momblano in una diretta Juventibus, Massimiliano Allegri avrebbe chiesto proprio un terzino sinistro: "Vi confermo che Allegri nell'ultimo summit ha chiesto un terzino sinistro. Certo profilare un terzino sinistro a ferragosto non è semplicissimo, nel senso che probabilmente hai poca scelta, pochi margini di manovra.

Dovrai magari andare su una scommessa. Pensate che l'usato più sicuro che c'è in circolazione è Emerson Palmieri che piaccia o non piaccia. Allegri nell'ultimo summit lo ha chiesto prima non è mai stata un'urgenza".