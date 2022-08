La Juventus è stata una delle società maggiormente impegnate in questo Calciomercato estivo. Sono arrivati per la prima squadra giocatori di esperienza e qualità come Angel Di Maria, Paul Pogba e Gleison Bremer.

Ma in queste settimane estive la società bianconera ha investito molto anche nel settore giovanile, con almeno cinque rinforzi che potrebbero rivelarsi utili non solo per la formazione Primavera e per la squadra under 23, ma in prospettiva anche per la prima squadra. Si tratta di giocatori considerati molto interessanti dagli osservatori e che erano seguiti da diverse altre società di prima fascia.

Fra questi spicca il nome di Kenan Yildiz, arrivato a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Il giocatore turco è attualmente un punto riferimento della squadra Primavera allenata da Paolo Montero ed è considerato uno dei migliori talenti del calcio europeo, anche in considerazione della sua età: è un classe 2005. Ha la stessa età l'ex Rijeka Ivano Srdoc, attaccante arrivato un mese fa e che giocherà anche lui nella Primavera bianconera.

La Juventus Under 17 è intanto pronta a rinforzare la difesa dei pali con l’arrivo di Radek Zelezny, giovane portiere polacco classe 2006 proveniente dalla Wroclaw Academy. Il giovane estremo difensore si sta allenando con i bianconeri di Panzanaro a Vinovo già da qualche giorno.

Juventus, arrivano anche Besaggio dal Genoa e Mancini dal Vicenza

Per quanto riguarda invece la Juventus under 23 (pronta a disputare il campionato di Serie C) nelle scorse ore la società bianconera ha praticamente definito l'acquisto di due nuove giocatori.

Uno di loro è Michele Besaggio, centrocampista classe 2002, proveniente dal Genoa, che può giocare anche a supporto di una punta.

Era il punto di riferimento della Primavera genoana e sarà probabilmente molto importante anche per la squadra di Massimo Brambilla.

Il tecnico avrà anche un altro talento di Tommaso Mancini, giocatore del 2004, in arrivo dal Vicenza per circa 2 milioni di euro. La società bianconera avrebbe pagato circa due milioni di euro anche per le commissioni al papà del giocatore, che è anche il suo agente sportivo.

Il giovane Mancini è un punto riferimento anche della nazionale under 19 italiana, ha già una discreta esperienza in Serie B, avendo finora messo insieme in due stagioni 13 presenze col Vicenza in Serie B, di cui quattro su otto da titolare nell’ultimo campionato cadetto.

Entrambi i calciatori proprio nelle scorse ore hanno effettuato le visite mediche con i bianconeri, in attesa dell'annuncio ufficiale della firma da parte del club.