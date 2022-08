Nel corso di questa estate si è parlato molto del futuro di Cristiano Ronaldo.

Il nome di CR7 è stato accostato a diversi club e anche alla Juventus, anche se la dirigenza bianconera avrebbe detto di no. Adesso Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, starebbe cercando una soluzione per portare il suo assistito in un club che possa giocare la Champions League. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ritorno in Serie A di CR7, non con la maglia della Juventus bensì con quella del Napoli. Ma qualche ora fa, il giornalista de El Chiringuito e grande amico di Cristiano Ronaldo, Edu Aguirre ha smentito la possibilità di vedere il portoghese con la maglia azzurra: "Ronaldo ha deciso, non andrà al Napoli".

Resta da capire il futuro di CR7

I tifosi della Juventus, in questi giorni, starebbero seguendo con attenzione quello che può essere il futuro di Cristiano Ronaldo. I supporters bianconeri non vorrebbero vedere CR7 con la maglia di un'altra squadra di Serie A. Nella giornata di oggi 29 agosto, Edu Aguirre, giornalista e soprattutto grande amico del portoghese, ha affermato che Ronaldo non giocherà con il Napoli. Insomma, lo scontro tra la Vecchia Signora e il fenomeno di Madeira sembra essere scongiurato.

Adesso resta da capire se il portoghese resterà al Manchester United, oppure se andrà in una squadra che gli permetta di giocare la Champions League. Infatti, il desiderio di Cristiano Ronaldo sarebbe quello di giocare la massima competizione europea.

Al momento, però, sembra tutto in salita visto che manca pochissimo alla fine del mercato.

Intanto i tifosi della Juventus si godono DV9

Esattamente un anno fa, i tifosi della Juventus vivevano con tristezza l'addio di Cristiano Ronaldo. Il portoghese lasciava Torino per tornare a Manchester. Adesso, 365 giorni dopo, mentre Ronaldo cercherebbe una via d'uscita da Manchester, i tifosi della Juventus si godono il loro nuovo campione ovvero Dusan Vlahovic.

DV9 è arrivato a gennaio a Torino e ormai è uno degli idoli indiscusso dei sostenitori bianconeri. In particolare, ai più attenti, non è passato inosservato che Vlahovic è il primo calciatore a segnare su punizione con la maglia bianconera proprio dopo CR7.

Infatti DV9 ha sbloccato la sfida con la Roma proprio su calcio piazzato. L'ultimo a segnare una punizione per la Juventus era stato proprio Ronaldo nell'estate del 2020, nel derby contro il Torino.