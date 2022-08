La sconfitta dell'Inter contro la Lazio per 3-1 ha fatto discutere diversi esponenti del mondo calcio: nelle scorse ore Antonio Cassano, Ivan Zazzaroni e Mario Sconcerti hanno espresso i propri pareri in merito, non risparmiando critiche.

Cassano punge Bastoni: 'Un calciatore sopravvalutato e fa disastri. Lukaku? dopo due mesi deve svegliarsi'

La sconfitta piuttosto netta dell'Inter contro la Lazio ha fatto discutere gli addetti ai lavori e tra i tanti pareri spunta anche quello di Antonio Cassano.

L'ex calciatore di Bari vecchia, sul proprio profilo Instagram, ha voluto analizzare la partita di venerdì sera, criticando le prestazioni di alcuni calciatori nerazzurri: "Bastoni è molto sopravvalutato e sta facendo disastri, ho visto in difficoltà Brozovic, Lukaku deve svegliarsi, entra in forma dopo uno o due mesi".

Sul match nello specifico poi, Cassano ha affermato: "L’Inter ha fatto possesso palla sterile, zero occasioni in 45’, poca roba lanche nel secondo tempo, farà fatica se non ingranano tre o quattro giocatori".

L'ex calciatore di Roma e Real Madrid, ha poi concluso tessendo le lodi della Lazio, rilanciandola per la lotta a un quarto posto, che secondo il barese, vedrebbe in competizioni le due squadre della Capitale.

Zazzaroni sull'Inter: 'Se dopo la sconfitta con la Lazio perde anche il Derby deve mettersi l'elmetto in testa'

Proseguendo con le personalità che hanno commentato la sconfitta dell'Inter, anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha detto la sua a riguardo.

A Radio 24, il giornalista sportivo ha riferito: "Nei primi 20' ho visto l'Inter fortissima, poi è svanita.

Ha vinto per i cambi Sarri, non ha perso per i cambi Inzaghi. Derby importante per il clima, non per la classifica. Lukaku non ci sarà probabilmente, sarà l'Inter dell'anno scorso con Dzeko, dopo una sconfitta ho visto le reazioni e mi sono sembrate eccessive, se perdi anche il derby devi metterti l'elmetto per coprirti perché passi una settimana poco divertente".

Sconcerti: 'Inter ha avuto un atteggiamento sbagliato e Inzaghi ha preparato male la partita'

In conclusione, anche Mario Sconcerti, giornalista ed opinionista, ha commentato la sconfitta dell'Inter contro la Lazio, dicendo: "Quando si perde come ha fatto l’Inter con la Lazio è importante avere uno sguardo d’insieme e non cercare un unico colpevole.

L’Inter ha avuto un atteggiamento sbagliato per quasi tutta la partita, la prima mezzora è stata lentissima, senza ambizioni. Questo vuol dire che la gara è stata preparata male, e credo che Inzaghi abbia sbagliato la preparazione alla partita, l’ha pensata male".