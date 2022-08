Nella giornata di lunedì 29 agosto si parla moltissimo della faida interna che c'è nella famiglia di Paul Pogba. Il calciatore della Juventus da alcuni mesi viene minacciato e ha addirittura trovato degli uomini ad aspettarlo fuori dal centro sportivo della Vecchia Signora. Il numero 10 juventino, come rivelato da FranceInfo, qualche mese fa e, più precisamente a marzo, si trovava in ritiro con la Francia a Lagny-sur-Marne e fu trascinato in un appartamento di Parigi dai suoi amici di infanzia. In questo frangente a Pogba fu chiesto un risarcimento da 13 milioni di euro.

I suoi amici di infanzia lo accusavano di non averli mai aiutati da quando è diventato un calciatore professionista.

Dopo questo episodio il giocatore della Juventus ha sporto denuncia alle autorità francesi che adesso stanno indagando. I suoi legali hanno fatto sapere che anche le forze dell'ordine italiane sono state allertate. Infatti, Pogba fuori dal centro sportivo della Juventus ha visto i suoi ricattatori proprio pochi giorni dopo il suo arrivo a Torino. Inoltre, resta da capire quale sia la posizione di Mathias Pogba, fratello di Paul che, nelle ultime ore, ha accusato pesantemente il giocatore bianconero.

Le accuse di Mathias Pogba

Nelle ultime ore, Mathias Pogba, fratello di Paul, ha accusato il calciatore della Juventus annunciando che presto farà delle rivelazioni scottanti.

L'attaccante della Guinea ha diffuso prima un video su Instagram e poi ha fatto un tweet, in cui ha rivelato di aver rischiato di morire: "Per colpa tua ho rischiato di morire. E vuoi persino mandarmi in prigione", ha scritto Mathias in riferimento a Paul Pogba. Ma il calciatore della Juventus ha presentato delle denunce in cui afferma di aver ricevuto diverse minacce.

Stando a quanto affermano i media francesi nella banda che minaccia il giocatore juventino ci sarebbe anche Mathias Pogba. Il caso è davvero spinoso e questi per Pogba non sono sicuramente giorni facili.

Mathias Pogba parla anche di Mbappè

La faida familiare tra i fratelli Pogba ruoterebbe tutta intorno ai soldi. Infatti, al giocatore della Juventus sarebbero stati chiesti 13 milioni di risarcimento da parte dei suoi amici di infanzia.

Ma Pogba avrebbe sempre aiutato le persone con cui è cresciuto fino a qualche mese fa. In quella occasione Pogba avrebbe cacciato un suo amico da casa sua reo di aver speso 200 mila euro con la sua carta di credito. Da lì sono poi scaturite le varie minacce. Di questa banda farebbe parte anche Mathias Pogba che nelle ultime ore avrebbe anche accusato Paul di aver ingaggiato uno stregone per fare una maledizione a Mbappè. Il tutto, però, è stato smentito dallo stesso calciatore della Juventus nella denuncia presentata contro suo fratello.