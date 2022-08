La Juventus, qualche settimana fa, avrebbe ricevuto la proposta di riprendere Cristiano Ronaldo. Ma la società bianconera avrebbe detto no. CR7, infatti, starebbe cercando di lasciare il Manchester United per trovare una squadra che gli consenta di giocare la Champions League.

In questi giorni il suo agente Jorge Mendes starebbe cercando in tutti i modi di portare via dall'Inghilterra Cristiano Ronaldo e chissà che il futuro del giocatore di Madeira non possa in qualche modo incrociarsi nuovamente con la Juventus. Infatti, l'agente di CR7 starebbe cercando di riportare il calciatore in Serie A, in particolare dei rumors delle ultime ore parlando del Napoli.

Il piano di Mendes

L'agente Jorge Mendes starebbe cercando di mettere in piedi un piano per "portare via" dal Manchester United Cristiano Ronaldo.

Secondo alcune indiscrezioni, il manager del portoghese avrebbe contattato il Napoli per proporre CR7. Inoltre Mendes valuterebbe di "portare via" Osimhen (altro suo assistito) dal club partenopeo per consentire al portoghese di vestire la maglia azzurra. Chiaramente il Napoli non vorrebbe cedere l'attaccante nigeriano, ma di fronte a un'eventuale offerta (magari proprio da parte del Manchester United) a tre cifre non è da escludere una sua partenza. Con l'eventuale addio di Osimhen, Cristiano Ronaldo potrebbe poi essere girato al Napoli.

Ma come ha rivelato l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sul suo sito: "Non esiste una trattativa impostata a oggi, ma è arrivato un ulteriore e semplice nuovo contatto relativo a un piano strategico di Mendes e non a una volontà reale del Napoli.

Il club punta molto su Osimhen e l'ipotesi potrebbe prendere forma solo in caso di arrivo di un'offerta "in tripla cifra" per l'attaccante nigeriano, la quale che a oggi non è arrivata".

Si tratta insomma probabilmente di solo una suggestione, visto che mancano pochi giorni alla fine della sessione estiva di Calciomercato.

La Juventus ha un nuovo attaccante

In attesa di capire se la Juventus e Cristiano Ronaldo si ritroveranno da avversari, il club bianconero ha intanto accolto un nuovo attaccante, si tratta dell'ex napoletano Arkadiusz Milik. Cherubini ha chiuso la trattativa con il Marsiglia per il polacco che è già a disposizione di Massimiliano Allegri.

Adesso resta da capire se la Juve convocherà già Milik per la gara di campionato contro la Roma del 27 agosto.