La Juventus, in questi giorni, sta cercando un nuovo giocatore offensivo da regalare al tecnico Massimiliano Allegri. I nomi al vaglio sarebbero diversi e i dirigenti bianconeri avrebbero pensato anche a Dries Mertens. Ma il belga avrebbe declinato la proposta della Juventus. L'attaccante belga sarebbe infatti molto legato all'ambiente Napoli e non se la sarebbe sentita di "tradire" il club azzurro passando proprio in bianconero, pertanto preferirebbe attendere altre offerte.

Per questo motivo, la Juventus avrebbe deciso di virare nuovamente su Filip Kostic.

L'esterno serbo avrebbe messo in stand by il West Ham - che è sulle sue tracce - per capire se davvero per lui potrebbe concretizzarsi la possibilità di approdare a Torino.

La Juventus anche su Raspadori

Salvo clamorose sorprese Dries Mertens non approderà alla Juventus. Adesso il club bianconero avrebbe già girato su altri profili uno dei nomi che piace sarebbe quello di Filip Kostic, ma occorre prestare attenzione anche alla pista che porta a Giacomo Raspadori.

L'esterno serbo dell'Eintracht Francoforte potrebbe permettere alla Juventus di avere un laterale che possa alternarsi con Federico Chiesa. L'eventuale inserimento di Kostic consentirebbe a Moise Kean di fare il vice Vlahovic.

Intanto, nella giornata di oggi 3 agosto, i bianconeri dovrebbero incontrare gli agenti di Raspadori proprio per fare il punto della situazione.

Sulle tracce del giocatore del Sassuolo ci sarebbe anche il Napoli. In bianconero l'attaccante italiano classe 2000 potrebbe avere un doppio ruolo, ossia di seconda punta e di laterale offensivo. Secondo alcune indiscrezioni Raspadori avrebbe parlato con Alessio Dionisi, tecnico neroverde, per chiedere la cessione.

Rugani in uscita

La Juventus, in questi giorni, avrebbe comunicato a Daniele Rugani che si di lui ci sono gli occhi di alcuni club interessati. Per il difensore toscano ci sono le richieste di Empoli, Verona e Galatasaray. Il difensore toscano, in bianconero, faticherebbe a trovare spazio. Rugani sarebbe l'ultimo nelle gerarchie, visto che anche nelle amichevoli ha giocato non più di 20 minuti per match.

In caso di cessione del numero 24 bianconero, la Juventus potrebbe cercare un altro difensore e il nome in cima alla lista sarebbe quello di Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina sarebbe un ottimo acquisto per i bianconeri che lo alternerebbero a Gleison Bremer e Leonardo Bonucci.