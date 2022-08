Dopo che Bremer è andato alla Juventus e Milenkovic sta per rinnovare con la Fiorentina, sono sfumati i due principali obiettivi di mercato in difesa per l'Inter: adesso il club nerazzurro si starebbe guardando intorno per trovare un difensore, il cui acquisto non vada a pesare eccessivamente sulle casse della società. In questa fase, sembra che Manuel Akanji del Borussia Dortmund stia scalando posizioni nelle preferenze dei dirigenti Marotta e Ausilio.

Il difensore svizzero potrebbe diventare un'opportunità di mercato a prescindere da quello che sarà il destino di Skriniar.

A proposito di quest'ultimo, la dirigenza nerazzurra e l'allenatore Simone Inzaghi avrebbero ormai deciso di chiudere a qualsiasi ipotesi di cessione. Tuttavia, se il Paris Saint-Germain o il Chelsea dovessero far giungere a Viale della Liberazione una ricca proposta economica (60-70 milioni di euro) non si esclude che il presidente Zhang possa dare il via libera alla partenza di Skriniar per esigenze di bilancio.

Tornando ad Akanji, questi potrebbe giungere alla Pinetina anche in caso di permanenza di Skriniar. Infatti andrebbe a riempire il posto lasciato libero nel reparto difensivo da Andrea Ranocchia, trasferitosi al Monza a parametro zero. Il centrale elvetico è ormai ai ferri corti con il Borussia Dortmund, tant'è che la società al momento ha preferito metterlo fuori rosa.

Akanji non rinnova il contratto: il Borussia Dortmund lo mette fuori squadra

Manuel Akanji ha ormai deciso di non prolungare il suo vincolo contrattuale con il Borussia Dortmund in scadenza il 30 giugno 2023. Il club tedesco, dunque, per non perderlo a parametro zero nel prossimo Calciomercato estivo, in queste settimane deve cercare un acquirente che gli consenta di intascare almeno 20 milioni di euro dall'uscita del nazionale svizzero.

Nel frattempo, i gialloneri hanno sistemato il reparto arretrato acquistando Sule e Schlotterbeck, affiancandoli al confermato Hummels. Il nuovo terzetto titolare ha consentito al club del presidente Watzke di mettere fuori squadra Akanji, aprendo di fatto un braccio di ferro con il calciatore. In altre parole, se l'entourage del 27enne elvetico non dovesse trovare una società disposta a versare quanto richiesto dal Borussia Dortmund, il calciatore potrebbe restare in tribuna per tutta la stagione 2022/2023.

L'Inter starebbe seguendo con attenzione la rottura tra Akanji e il Dortmund. I nerazzurri, prima di tentare l'affondo, vorrebbero attendere gli ultimi giorni di mercato. Infatti, se alla fine di agosto i gialloneri non fossero riusciti a liberarsi dell'ex Basilea, potrebbero anche rivedere al ribasso le cifre dell'operazione, accettando di avviare una trattativa anche per meno di 20 milioni di euro.

Il "tesoretto" per cercare di acquistare Akanji potrebbe essere accumulato dall'Inter dalle cessioni di Pinamonti (si parla di Sassuolo) e del giovane Casadei, sul quale ci sarebbero Chelsea e Nizza.