La dirigenza rossonera continua le sue manovre sul mercato per provare ad acquistare gli obiettivi utili alla causa del Diavolo. Il centrocampo è il reparto che dovrebbe subire ancora i maggiori cambi, con Bakayoko destinato al rientro al Chelsea.

Dalle ultime notizie, sembra che il primo obiettivo della società rossonera sia il centrocampista serbo del Verona, Ivan Ilic, mentre è ancora aperta la pista che farebbe approdare a Milanello il giovanissimo attaccante del Vicenza, Tommaso Mancini.

Porte girevoli a centrocampo

La dirigenza del Milan ha intenzione di incrementare il reparto di centrocampo con un nuovo acquisto, poiché in questo momento il mister rossonero Stefano Pioli ha solo 3 uomini a disposizione (Tonali, Bennacer e Krunic) per affrontare l’intera stagione.

Uno dei centrocampisti ancora in forze al club rossonero, infatti, è destinato a lasciare Milanello e rientrare a Londra: a Tiemoué Bakayoko non sarà rinnovato il prestito per il secondo anno, costringendolo al rientro al Chelsea in questa sessione di mercato. Il centrocampista francese di origini ivoriane non ha convinto appieno dal suo ritorno in rossonero e Maldini e Massara avrebbero deciso di restituire il giocatore al club inglese senza esercitare l’opzione per un secondo anno di prestito. Alla partenza di Bakayoko dovrebbe corrispondere l’arrivo di Ivan Ilic dal Verona. Le due società sono al lavoro su una base di mercato intorno ai 15 milioni di euro, che sarebbe considerato un buon investimento dalla dirigenza rossonera, vista anche la giovane età del centrocampista serbo.

Il centrocampista classe 2001, infatti, ha già messo in mostra le sue qualità nella passata stagione e sarebbe pronto al grande salto in un top club europeo, trasferendosi dal Veneto alla Lombardia.

Milan e Vicenza in accordo su Mancini

La società rossonera e quella biancorossa avrebbero raggiunto una totale intesa per l’arrivo di Tommaso Mancini a Milanello, dove sarebbe impiegato nella primavera del club rossonero.

Il giovanissimo attaccante classe 2004 ha messo in mostra le sue qualità nella passata stagione ed i suoi numeri potrebbero crescere maggiormente sono una guida esperta ed in un club come il Milan. L’arrivo del giovane attaccante italiano non fermerà il mercato della dirigenza rossonera, ancora attiva nella ricerca di obiettivi interessanti da mettere a disposizione di Pioli nella prossima stagione.

Se il reparto difensivo sembra ormai consolidato, la dirigenza rossonera sembra avere in mente ancora un altro colpo in attacco, per poi definire e sistemare il reparto centrale di centrocampo, con l’acquisto di Ilic che si fa sempre più vicino.