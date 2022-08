La Juventus, in questo periodo, sta cercando di rinforzare la sua rosa. I bianconeri sarebbero al lavoro soprattutto per cercare giocatori offensivi. Al momento, il nome che sembra più caldo è quello di Filip Kostic, ma bisognerà tenere d'occhio anche altre piste. Infatti, non è da escludere che la Juventus pensi di prendere due giocatori offensivi. Paolo Paganini, tramite Twitter, ha parlato proprio delle mosse di mercato dei bianconeri per quanto riguarda il reparto avanzato: "Si parla di Kostic e Morata, ma la Juventus non ha abbandonato la trattativa con la Roma per Zaniolo".

Dunque, per il giornalista ed l'esperto di mercato, la Juventus sarebbe sempre sulle tracce di Nicolò Zaniolo, nonostante che nelle ultime ore si sia inserito il Tottenham. Fabio Paratici è da sempre un'estimatore del giocatore classe 99, ma adesso resta da capire chi la spunterà tra gli Spurs e la Juventus per il calciatore della Roma.

Buongiorno. Si parla di #Kostic #Morata ma la #Juventus non ha abbandonato la trattativa con la #Roma per #Zaniolo nonostante l’inserimento del #Tottenham e sta cercando di chiudere anche per #Paredes. — Paolo Paganini (@PaPaganini) August 5, 2022

Juventus sempre su Paredes

La Juventus, in queste settimane, oltre a seguire le piste offensive, sta lavorando anche sulla questione centrocampo.

In mezzo al campo, però, c'è da risolvere la questione legata ad Arthur che piace al Valencia. In entrata, invece, il nome che interessa ai bianconeri è quello di Leandro Paredes. Come ha rivelato Paolo Paganini, i bianconeri sarebbero proprio al lavoro per chiudere per l'argentino: "Sta cercando di chiudere anche per Paredes", ha scritto il giornalista su Twitter.

La Juventus lavora al JTC

Mentre la dirigenza della Juventus sta cercando rinforzi sul mercato, la squadra lavora al JTC. I bianconeri si stanno allenando duramente in vista della gara contro il Sassuolo del 15 agosto. La Juventus deve arrivare al meglio all'esordio in campionato per questo motivo domenica 7 agosto la squadra sosterrà un importante amichevole.

I bianconeri saranno di scena a Tel Aviv per affrontare l'Atletico Madrid. La Juventus, domani 6 agosto, si allenerà al mattino alla Continassa e poi nel pomeriggio partirà direzione Israele. I bianconeri, nella sfida contro l'Atletico Madrid, ritroveranno Alvaro Morata. Lo spagnolo resterebbe sempre uno dei giocatori più apprezzati da Massimiliano Allegri. Ma al momento l'Atletico Madrid non sembra intenzionato a cederlo. I colchoneros starebbero facendo muro anche perché al momento lo spagnolo è uno dei titolari di Simeone. Ma chissà che la sfida amichevole tra la Juventus e l'Atletico Madrid non possa dare vita anche a qualche dialogo di mercato tra le due dirigenze. Adesso non resta che attendere la giornata di domenica 7 agosto per verificare se davvero si parlerà anche di mercato oppure se si penserà solo al campo.