La Juventus è attesa da giorni impegnativi per il mercato. Il summit in cui è stato impegnato Allegri con la società bianconera nella giornata di mercoledì 3 agosto sarebbe servito per definire proprio le esigenze della Juve, con rinforzi che dovrebbero riguardare centrocampo e settore avanzato. Tutto passerebbe però dalle cessioni, a tal riguardo Arthur Melo è vicino al Valencia, Adrien Rabiot potrebbe trasferirsi al Monaco in caso di qualificazione alla Champions League per i francesi, attesi dal ritorno dei preliminari dopo l'1 a 1 contro il Psv Eindhoven.

Due cessioni che si aggiungerebbero a quella di Aaron Ramsey, che ha rescisso il suo contratto con la società bianconera. Partenze che potrebbero riguardare anche altri giocatori, Niccolò Rovella potrebbe trasferirsi in prestito in una società di Serie A. Al classe 2011 potrebbe aggiungersi anche Luca Pellegrini, il terzino 23enne piace molto alla Lazio. Il giovane potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica per l'acquisto di Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista della Lazio è valutato circa 70 milioni di euro, una somma importante che potrebbe essere attutita proprio dall'inserimento di Pellegrini che ha un prezzo di mercato di circa 12 milioni di euro. In tal caso la Juventus dovrebbe spendere circa 58 milioni di euro.

Il giocatore Pellegrini potrebbe trasferirsi alla Lazio per l'acquisto di Milinkovic Savic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire circa 58 milioni di euro più il cartellino di Luca Pellegrini per l'acquisto di Sergej Milinkovic Savic. Con l'infortunio al menisco di Pogba la società bianconera starebbe valutando l'acquisto proprio del centrocampista della Lazio.

Il francese dovrebbe rientrare ad inizio settembre ma dovrà essere gestito considerando anche i 21 match che dovrà disputare la Juventus nei primi tre mesi di stagione, 15 di campionato e 6 di Champions League. Milinkovic Savic potrebbe essere solo uno dei rinforzi a centrocampo per la Juventus. Si lavora anche per Leandro Paredes, che a differenza del giocatore della Lazio arriverebbe a prezzo agevolato essendo in scadenza di contratto a giugno 2023.

La sua valutazione di mercato è di circa 15 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire gli acquisti per il settore avanzato. Non solo una punta di fascia, piace Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte valutato circa 15 milioni di euro, potrebbe arrivare anche un vice Vlahovic. Il preferito sarebbe Alvaro Morata, la società bianconera però vorrebbe acquistarlo in prestito con diritto di riscatto per circa 20 milioni di euro.