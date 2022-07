La Juventus dalla stagione 2022-2023 avrà due nuovi rinforzi. Non parliamo di acquisti effettuati in questo Calciomercato estivo ma di due giocatori che hanno saltato gran parte della scorsa stagione per gli infortuni. Su tutti Federico Chiesa, che sta recuperando dal problema al legamenti del ginocchio subito a gennaio. Il centrocampista classe 1997 potrebbe rientrare già a settembre. Al nazionale italiano si aggiunge anche Weston McKennie, che a febbraio si è infortunato ad un piede che gli ha fatto saltare gran parte della stagione. E' rientrato nell'ultimo match di campionato contro la Fiorentina, quando la Juventus si era già qualificata come quarta alla Champions League.

L'americano è stato elogiato in diverse interviste dal tecnico Massimiliano Allegri, anche perché è un giocatore bravo negli inserimenti. Di recente Weston McKennie è stato intervistato da Goal.com.

Tanti gli argomenti dell'intervista, fra questi anche le indiscrezioni di mercato in merito ad una sua possibile partenza. L'americano ha sottolineato che non è arrivato niente di concreto e che se dovessero esserci offerte, il primo ad essere contattato è il suo agente sportivo. Ha poi aggiunto di gradire la fiducia di Allegri e che questo è fondamentale per rendere al meglio nella squadra bianconera.

Weston McKennie ha parlato delle indiscrezioni di mercato che lo hanno riguardato di recente

'Gli elogi di Allegri?

Sono state parole importanti. Per un calciatore trovarsi in un luogo dove ci si sente desiderato, dove hanno bisogno di te è importante'. Queste le dichiarazioni di Weston McKennie in una recente intervista. Il centrocampista americano ha aggiunto: 'Su un mio ipotetico trasferimento ne ho sentite di tutto, è difficile ignorare completamente certe voci.

Io e il mio agente sportivo siamo in contatto stretto e sarei il primo a sapere se qualcosa è vero'. Non è mancata la domanda sul lavorare con Paul Pogba, nuovo rinforzo della Juventus. Ha aggiunto: 'E' un'opportunità giocare con uno della sua qualità, ha energia e tanta personalità'. Ha poi sottolineato come l'obiettivo della Juventus sia quello di vincere tutto durante la stagione e lo sarà anche in quella che inizierà.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe confermare Weston McKennie nella stagione 2022-2023. A partire invece potrebbero essere altri due centrocampisti, Arthur Melo e Aaron Ramsey. Il brasiliano potrebbe trasferirsi all'Arsenal. La società bianconera potrebbe cederlo per circa 40 milioni di euro. Per quanto riguarda il gallese si valuta una rescissione consensuale con indennizzo a favore del centrocampista.