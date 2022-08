Inter e Milan sono molte attive sul fronte mercato. I nerazzurri penserebbero al piano per portare alla Pinetina Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, sogno dell'amministratore delegato Giuseppe Marotta e di Steven Zhang. I rossoneri, invece,potrebbero fronteggiare la possibile offerta che avrebbe in mente il Chelsea per Rafael Leao.

L'Inter studia il piano per Milinkovic Savic

La società presieduta dagli Zhang starebbe pensando alla strategia per arrivare a Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo potrebbe essere l'affare per il 2024, data in cui scadrà il suo contratto con la Lazio.

La sua valutazione attuale sarebbe di circa 80 milioni di euro, cifra al momento insostenibile per molti club di Serie A. I dirigenti nerazzurri, in futuro, potrebbero inserire il cartellino di Roberto Gagliardini, che potrebbe allungare il contratto in scadenza nel 2023, più un conguaglio economico per abbassare le pretese dei biancocelesti. Il patron, Claudio Lotito, però non avrebbe in mente di accettare contropartite tecniche e l'Inter vorrebbe avvicinarsi alla scadenza del contratto cercando un accordo con l'entourage del giocatore. La Lazio, secondo Sportmediaset, potrebbe proporre al classe 1995 un rinnovo per evitare offerte al ribasso dopo il Mondiale in Qatar.

Il Chelsea sarebbe su Rafael Leao

Il Chelsea avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Rafael Leao del Milan. Il portoghese ha il contratto in scadenza nel 2024 e sarebbe una richiesta di Thomas Tuchel. I Blues potrebbero affondare il colpo mettendo sul piatto un'offerta da circa 70 milioni di euro più il cartellino di calciatore a scelta tra Hakim Ziyech e Christian Pulisic.

Entrambi i calciatori avrebbero uno stipendio molto elevato, soprattutto l'ex Borussia Dortmund che guadagna circa 9 milioni di euro. I dirigenti rossoneri, nelle scorse settimane, avrebbero invece già sondato l'esterno marocchino, ritenuto molto congeniale da Stefano Pioli per il suo 4-2-3-1. I londinesi non avrebbero accettato il prestito con diritto di riscatto che avrebbero proposto Maldini e Massara.

Il Milan non sarebbe preoccupato di perdere Leao perchè, in caso di offerta faraonica, potrebbe incassare i 150 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria inserita nel contratto del portoghese. Una cifre che, oltre a garantire una netta plusvalenza, consentirebbe ai rossoneri di pianificare il mercato e potenziare tutti i reparti. Nelle prossime ore potrebbe essere ingaggiato un difensore centrale ed il nome che piacerebbe a Pioli sarebbe quello di Japhet Tanganga del Tottenha, che avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro.