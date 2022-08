La Juventus è al lavoro in questi giorni per definire il mercato da portare avanti fra cessioni in prestito. La mancata partenza di Adrien Rabiot potrebbe solo rallentare l'arrivo di Leandro Paredes, anche perché la società bianconera vorrebbe prima alleggerire la rosa e solo dopo rinforzarsi ulteriormente sul mercato. Potrebbe partire anche Arthur Melo, la società bianconera valuta anche un prestito per il brasiliano, magari inserendo un diritto di riscatto per circa 38 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbero diverse società inglesi. Possibile prestito senza eventuale possibilità di acquisto per altri due giocatori bianconeri, ci riferiamo a Nicolò Rovella e a Nicolò Fagioli.

Il primo potrebbe trasferirsi al Monza, il secondo potrebbe ritornare alla Cremonese. Il classe 2001 cresciuto nel settore giovanile bianconero ha giocato la scorsa stagione nella società lombarda contribuendo alla promozione in Serie A. Un eventuale esperienza professionale alla Cremonese potrebbe essere molto utile al giocatore per maturare altra esperienza per poi ritornare dalla stagione 2023-2024 come parte integrante della rosa bianconera ed ambire ad un posto da titolare. Allegri contro il Sassuolo ha schierato prima Miretti e poi Rovella, con Fagioli rimasto in panchina tutto il match. Una dimostrazione del fatto che sarebbe la terza scelta fra i giovani nel centrocampo bianconero per il tecnico toscano.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere in prestito Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2001 potrebbe trasferirsi alla Cremonese per giocare da titolare nel campionato di Serie A. Il classe 2001 è stato uno dei riferimenti della squadra lombarda la scorsa stagione contribuendo alla promozione.

Il giocatore ha recentemente prolungato la sua intesa contrattuale con la Juventus fino a giugno 2026, segnale evidente di come la società bianconera consideri importante il giocatore per il futuro. Attualmente però ha bisogno di giocare ed un'eventuale esperienza professionale alla Cremonese potrebbe garantirgli una maturazione più importante.

La Juventus potrebbe chiedere Leandro Paredes in prestito con diritto di riscatto per circa 20 milioni di euro. Ci sarebbe già l'intesa contrattuale con l'argentino, così con Memphis Depay, che prima dovrà rescindere il contratto con il Barcellona. Non è da scartare la possibilità arrivi un altro acquisto importante. Fra i giocatori seguiti ci sarebbe Niccolò Zaniolo, con la società bianconera che potrebbe offrire circa 47 milioni di euro con pagamento in diverse stagioni.